Актуальна ціна ArAIstotlebyVirtuals сьогодні становить 0.04363 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FACY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FACY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ArAIstotlebyVirtuals сьогодні становить 0.04363 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FACY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FACY на MEXC вже зараз.

Докладніше про FACY

Інформація про ціну FACY

Токеноміка FACY

Прогноз ціни FACY

Історія FACY

Посібник з купівлі FACY

Конвертація FACY у фіатну валюту

Спот FACY

Премаркет торгівля

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ArAIstotlebyVirtuals

Курс ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Актуальна ціна 1 FACY до USD:

$0,04356
$0,04356$0,04356
+6,14%1D
USD
Графік ціни ArAIstotlebyVirtuals (FACY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:45:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ArAIstotlebyVirtuals (FACY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03668
$ 0,03668$ 0,03668
Мін. за 24 год
$ 0,04639
$ 0,04639$ 0,04639
Макс. за 24 год

$ 0,03668
$ 0,03668$ 0,03668

$ 0,04639
$ 0,04639$ 0,04639

--
----

--
----

0,00%

+6,14%

+23,04%

+23,04%

Актуальна ціна ArAIstotlebyVirtuals (FACY) становить $ 0,04363. За останні 24 години FACY торгувався між мінімумом у $ 0,03668 і максимумом у $ 0,04639, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FACY становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то FACY змінився на 0,00% за останню годину, +6,14% за 24 години та на +23,04% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

--
----

$ 62,31K
$ 62,31K$ 62,31K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

BASE

Поточна ринкова капіталізація ArAIstotlebyVirtuals — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 62,31K. Циркуляційна пропозиція FACY — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни ArAIstotlebyVirtuals (FACY) у USD

Відстежуйте зміни ціни на ArAIstotlebyVirtuals за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0025199+6,14%
30 днів$ +0,01058+32,01%
60 днів$ +0,03363+336,30%
90 днів$ +0,03363+336,30%
Зміна ціни ArAIstotlebyVirtuals сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни FACY на $ +0,0025199 (+6,14%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ArAIstotlebyVirtuals за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,01058 (+32,01%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ArAIstotlebyVirtuals за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник FACY змінився на $ +0,03363 (+336,30%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ArAIstotlebyVirtuals за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03363 (+336,30%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни ArAIstotlebyVirtuals зараз.

Що таке ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

$FACY — це токен платформи Facticity від AI Seer, що використовується для перевірки фактів та винагородження спільноти. Платформа має близько 3000 активних користувачів щотижня, включаючи дослідницькі та урядові організації. Її бот @ArAIstotle зосереджується на перевірці фактів у просторі Web3. Починаючи з 9 вересня, 16,7% токенів будуть розблоковані та розподілені на основі балів, які можна заробити, утримуючи $FACY, взаємодіючи з ботом або надаючи правильну інформацію.

Проєкт ArAIstotlebyVirtuals доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями ArAIstotlebyVirtuals. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу FACY, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про ArAIstotlebyVirtuals у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі ArAIstotlebyVirtuals безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни ArAIstotlebyVirtuals (USD)

Скільки коштуватиме ArAIstotlebyVirtuals (FACY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ArAIstotlebyVirtuals (FACY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ArAIstotlebyVirtuals.

Перегляньте прогноз ціни ArAIstotlebyVirtuals вже зараз!

Токеноміка ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Розуміння токеноміки ArAIstotlebyVirtuals (FACY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FACY зараз!

Як купити ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Шукаєте як купити ArAIstotlebyVirtuals? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати ArAIstotlebyVirtuals на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

FACY до місцевих валют

1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до VND
1 148,12345
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AUD
A$0,0667539
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до GBP
0,0327225
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до EUR
0,0375218
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до USD
$0,04363
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MYR
RM0,1841186
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TRY
1,8346415
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до JPY
¥6,63176
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ARS
ARS$64,7325221
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до RUB
3,5523546
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до INR
3,8302777
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до IDR
Rp727,1663758
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PHP
2,5584632
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до EGP
￡E.2,0759154
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BRL
R$0,2347294
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до CAD
C$0,061082
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BDT
5,331586
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до NGN
63,6932555
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до COP
$170,4296875
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ZAR
R.0,7561079
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до UAH
1,8232977
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TZS
T.Sh.108,5322428
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до VES
Bs9,24956
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до CLP
$41,27398
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PKR
Rs12,3176216
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до KZT
23,4188388
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до THB
฿1,4306277
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TWD
NT$1,3433677
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AED
د.إ0,1601221
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до CHF
Fr0,0344677
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до HKD
HK$0,3390051
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AMD
֏16,6461539
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MAD
.د.م0,4027049
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MXN
$0,802792
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SAR
ريال0,1636125
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ETB
Br6,5885663
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до KES
KSh5,6221618
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до JOD
د.أ0,03093367
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PLN
0,1588132
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до RON
лв0,1906631
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SEK
kr0,4096857
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BGN
лв0,0732984
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до HUF
Ft14,6605526
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до CZK
0,9136122
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до KWD
د.ك0,01335078
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ILS
0,1435427
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BOB
Bs0,3006107
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AZN
0,074171
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TJS
SM0,4027049
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до GEL
0,1182373
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AOA
Kz39,9175233
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BHD
.د.ب0,01640488
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BMD
$0,04363
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до DKK
kr0,2805409
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до HNL
L1,1426697
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MUR
1,9860376
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до NAD
$0,7556716
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до NOK
kr0,4354274
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до NZD
$0,0754799
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PAB
B/.0,04363
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PGK
K0,1836823
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до QAR
ر.ق0,1583769
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до RSD
дин.4,4031396
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до UZS
soʻm525,6625297
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ALL
L3,630016
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ANG
ƒ0,0780977
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до AWG
ƒ0,078534
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BBD
$0,08726
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BAM
KM0,0732984
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BIF
Fr128,31583
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BND
$0,0562827
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BSD
$0,04363
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до JMD
$6,9829815
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до KHR
175,2206978
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до KMF
Fr18,49912
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до LAK
948,4782419
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до LKR
රු13,2050558
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MDL
L0,7382196
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MGA
Ar194,7765364
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MOP
P0,3481674
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MVR
0,667539
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MWK
MK75,484263
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до MZN
MT2,7883933
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до NPR
रु6,1156171
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до PYG
307,24246
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до RWF
Fr63,21987
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SBD
$0,3586386
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SCR
0,6025303
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SRD
$1,7316747
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SVC
$0,3804536
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до SZL
L0,7552353
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TMT
m0,152705
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TND
د.ت0,1278359
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до TTD
$0,2949388
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до UGX
Sh152,00692
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до XAF
Fr24,60732
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до XCD
$0,117801
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до XOF
Fr24,60732
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до XPF
Fr4,45026
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BWP
P0,5833331
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до BZD
$0,08726
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до CVE
$4,140487
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до DJF
Fr7,72251
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до DOP
$2,7783584
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до DZD
د.ج5,676263
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до FJD
$0,0999127
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до GNF
Fr376,0906
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до GTQ
Q0,3333332
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до GYD
$9,1025269
1 ArAIstotlebyVirtuals (FACY) до ISK
kr5,32286

Ресурс ArAIstotlebyVirtuals

Щоб дізнатися більше про ArAIstotlebyVirtuals, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про ArAIstotlebyVirtuals

Скільки сьогодні коштує ArAIstotlebyVirtuals (FACY)?
Актуальна ціна FACY у USD становить 0,04363 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FACY до USD?
Поточна ціна FACY до USD — $ 0,04363. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ArAIstotlebyVirtuals?
Ринкова капіталізація FACY — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FACY?
Циркуляційна пропозиція FACY — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FACY?
FACY досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FACY?
Історична мінімальна ціна FACY становила -- USD.
Який обсяг торгівлі FACY?
Актуальний обсяг торгівлі FACY за 24 години — $ 62,31K USD.
Чи підніметься ціна FACY цього року?
FACY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FACY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:45:24 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ArAIstotlebyVirtuals (FACY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Головні новини

Чому так багато людей все ще втрачають гроші під час бичачого ринку?

October 6, 2025

Зростання мереж Bitcoin другого рівня: Розуміння технології, що формує майбутнє Bitcoin у 2025 році

October 6, 2025

Альткойни в 2025 році: коли TOTAL3 досягне нових висот, але ваш портфель не зміниться

October 5, 2025
Докладніше

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор FACY до USD

Сума

FACY
FACY
USD
USD

1 FACY = 0,04363 USD

Торгувати FACY

FACY/USDT
$0,04356
$0,04356$0,04356
+6,34%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --