Токеноміка Defactor (FACTR) Дізнайтеся ключову інформацію про Defactor (FACTR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Defactor (FACTR) Defactor is a platform that enables the tokenization of RWAs (Real world assets) and the businesses which control them to access DeFi liquidity. Defactor uses blockchain technology to improve access for a range of Asset Classes from Trade Finance and Invoice Factoring to Government Bonds. Офіційний вебсайт: https://defactor.com/ Whitepaper: https://defactor.docsend.com/view/ndqzghfjjat5a5ik Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xe0bCEEF36F3a6eFDd5EEBFACD591423f8549B9D5 Купити FACTR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Defactor (FACTR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Defactor (FACTR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,95M $ 1,95M $ 1,95M Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 126,94M $ 126,94M $ 126,94M FDV (повністю розведена вартість): $ 4,62M $ 4,62M $ 4,62M Історичний максимум: $ 0,247 $ 0,247 $ 0,247 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,015401 $ 0,015401 $ 0,015401 Дізнайтеся більше про ціну Defactor (FACTR)

Токеноміка Defactor (FACTR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Defactor (FACTR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FACTR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FACTR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FACTR, досліджуйте ціну токена FACTR в реальному часі!

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