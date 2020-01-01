Токеноміка Exverse (EXVG) Дізнайтеся ключову інформацію про Exverse (EXVG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Exverse (EXVG) Exverse – це новий безплатний шутер зі штучним інтелектом, який подарує гравцям неперевершений та захопливий ігровий досвід. З його складною кастомізацією світу, історією та новими системами геймплею, побудованими на Unreal Engine 5. Всесвіт Exverse включає три окремі планети, кожна з яких пропонує гравцям унікальні можливості для дослідження. Гравці зможуть володіти, торгувати, продавати та здавати в оренду свої внутрішньоігрові активи через наш внутрішньоігровий ринок. Офіційний вебсайт: https://exv.io/ Whitepaper: https://litepaper.exverse.io/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xBb7D61D2511fD2e63F02178ca9B663458Af9FC63 Купити EXVG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Exverse (EXVG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Exverse (EXVG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 136,42K $ 136,42K $ 136,42K Загальна пропозиція: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Циркуляційна пропозиція: $ 32,16M $ 32,16M $ 32,16M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Історичний максимум: $ 0,44607 $ 0,44607 $ 0,44607 Історичний мінімум: $ 0,003097718623845186 $ 0,003097718623845186 $ 0,003097718623845186 Поточна ціна: $ 0,004242 $ 0,004242 $ 0,004242 Дізнайтеся більше про ціну Exverse (EXVG)

Токеноміка Exverse (EXVG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Exverse (EXVG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EXVG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EXVG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EXVG, досліджуйте ціну токена EXVG в реальному часі!

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