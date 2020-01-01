Токеноміка EXPERT MONEY (EXPERT) Дізнайтеся ключову інформацію про EXPERT MONEY (EXPERT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EXPERT MONEY (EXPERT) Перший у світі токен спільноти Youtube. Офіційний вебсайт: https://www.experttoken.xyz Whitepaper: https://www.experttoken.xyz/assets/pdf/EXPERT_MONEY.pdf Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/H7VfCzzPJvnqfs1b8uA9uUuVjXiYfzAUDw5gmyV9pump Купити EXPERT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EXPERT MONEY (EXPERT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EXPERT MONEY (EXPERT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 549.68K $ 549.68K $ 549.68K Загальна пропозиція: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркуляційна пропозиція: $ 729.99M $ 729.99M $ 729.99M FDV (повністю розведена вартість): $ 753.00K $ 753.00K $ 753.00K Історичний максимум: $ 0.004189 $ 0.004189 $ 0.004189 Історичний мінімум: $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 $ 0.00011434932952296 Поточна ціна: $ 0.000753 $ 0.000753 $ 0.000753 Дізнайтеся більше про ціну EXPERT MONEY (EXPERT)

Токеноміка EXPERT MONEY (EXPERT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EXPERT MONEY (EXPERT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EXPERT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EXPERT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EXPERT, досліджуйте ціну токена EXPERT в реальному часі!

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