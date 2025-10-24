Актуальна ціна Exotic Markets сьогодні становить 1.378 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EXO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EXO на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Exotic Markets сьогодні становить 1.378 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни EXO до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни EXO на MEXC вже зараз.

Логотип Exotic Markets

Курс Exotic Markets (EXO)

Актуальна ціна 1 EXO до USD:

$1,383
$1,383$1,383
-6,99%1D
USD
Графік ціни Exotic Markets (EXO) в реальному часі
Інформація щодо ціни Exotic Markets (EXO) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,252
$ 1,252$ 1,252
Мін. за 24 год
$ 1,74
$ 1,74$ 1,74
Макс. за 24 год

$ 1,252
$ 1,252$ 1,252

$ 1,74
$ 1,74$ 1,74

--
----

--
----

-0,94%

-6,99%

-26,32%

-26,32%

Актуальна ціна Exotic Markets (EXO) становить $ 1,378. За останні 24 години EXO торгувався між мінімумом у $ 1,252 і максимумом у $ 1,74, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум EXO становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то EXO змінився на -0,94% за останню годину, -6,99% за 24 години та на -26,32% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Exotic Markets (EXO)

--
----

$ 68,84K
$ 68,84K$ 68,84K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Поточна ринкова капіталізація Exotic Markets — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 68,84K. Циркуляційна пропозиція EXO — --, зі загальною пропозицією --. А повністю розведена вартість (FDV) становить --.

Історія ціни Exotic Markets (EXO) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Exotic Markets за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,10394-6,99%
30 днів$ -2,349-63,03%
60 днів$ -3,622-72,44%
90 днів$ -3,622-72,44%
Зміна ціни Exotic Markets сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EXO на $ -0,10394 (-6,99%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Exotic Markets за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -2,349 (-63,03%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Exotic Markets за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EXO змінився на $ -3,622 (-72,44%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Exotic Markets за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -3,622 (-72,44%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Exotic Markets (EXO)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Exotic Markets зараз.

Що таке Exotic Markets (EXO)

Інфраструктура опціонів та деривативів на Solana.

Проєкт Exotic Markets доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Exotic Markets. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу EXO, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Exotic Markets у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Exotic Markets безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Exotic Markets (USD)

Скільки коштуватиме Exotic Markets (EXO) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Exotic Markets (EXO) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Exotic Markets.

Перегляньте прогноз ціни Exotic Markets вже зараз!

Токеноміка Exotic Markets (EXO)

Розуміння токеноміки Exotic Markets (EXO) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EXO зараз!

Як купити Exotic Markets (EXO)

Шукаєте як купити Exotic Markets? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Exotic Markets на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EXO до місцевих валют

1 Exotic Markets (EXO) до VND
36 262,07
1 Exotic Markets (EXO) до AUD
A$2,10834
1 Exotic Markets (EXO) до GBP
1,0335
1 Exotic Markets (EXO) до EUR
1,18508
1 Exotic Markets (EXO) до USD
$1,378
1 Exotic Markets (EXO) до MYR
RM5,81516
1 Exotic Markets (EXO) до TRY
57,9449
1 Exotic Markets (EXO) до JPY
¥209,456
1 Exotic Markets (EXO) до ARS
ARS$2 044,49726
1 Exotic Markets (EXO) до RUB
112,19676
1 Exotic Markets (EXO) до INR
120,97462
1 Exotic Markets (EXO) до IDR
Rp22 966,65748
1 Exotic Markets (EXO) до PHP
80,80592
1 Exotic Markets (EXO) до EGP
￡E.65,56524
1 Exotic Markets (EXO) до BRL
R$7,41364
1 Exotic Markets (EXO) до CAD
C$1,9292
1 Exotic Markets (EXO) до BDT
168,3916
1 Exotic Markets (EXO) до NGN
2 011,6733
1 Exotic Markets (EXO) до COP
$5 382,8125
1 Exotic Markets (EXO) до ZAR
R.23,88074
1 Exotic Markets (EXO) до UAH
57,58662
1 Exotic Markets (EXO) до TZS
T.Sh.3 427,85768
1 Exotic Markets (EXO) до VES
Bs292,136
1 Exotic Markets (EXO) до CLP
$1 303,588
1 Exotic Markets (EXO) до PKR
Rs389,03696
1 Exotic Markets (EXO) до KZT
739,65528
1 Exotic Markets (EXO) до THB
฿45,18462
1 Exotic Markets (EXO) до TWD
NT$42,42862
1 Exotic Markets (EXO) до AED
د.إ5,05726
1 Exotic Markets (EXO) до CHF
Fr1,08862
1 Exotic Markets (EXO) до HKD
HK$10,70706
1 Exotic Markets (EXO) до AMD
֏525,74834
1 Exotic Markets (EXO) до MAD
.د.م12,71894
1 Exotic Markets (EXO) до MXN
$25,3552
1 Exotic Markets (EXO) до SAR
ريال5,1675
1 Exotic Markets (EXO) до ETB
Br208,09178
1 Exotic Markets (EXO) до KES
KSh177,56908
1 Exotic Markets (EXO) до JOD
د.أ0,977002
1 Exotic Markets (EXO) до PLN
5,01592
1 Exotic Markets (EXO) до RON
лв6,02186
1 Exotic Markets (EXO) до SEK
kr12,93942
1 Exotic Markets (EXO) до BGN
лв2,31504
1 Exotic Markets (EXO) до HUF
Ft463,03556
1 Exotic Markets (EXO) до CZK
28,85532
1 Exotic Markets (EXO) до KWD
د.ك0,421668
1 Exotic Markets (EXO) до ILS
4,53362
1 Exotic Markets (EXO) до BOB
Bs9,49442
1 Exotic Markets (EXO) до AZN
2,3426
1 Exotic Markets (EXO) до TJS
SM12,71894
1 Exotic Markets (EXO) до GEL
3,73438
1 Exotic Markets (EXO) до AOA
Kz1 260,74598
1 Exotic Markets (EXO) до BHD
.د.ب0,518128
1 Exotic Markets (EXO) до BMD
$1,378
1 Exotic Markets (EXO) до DKK
kr8,86054
1 Exotic Markets (EXO) до HNL
L36,08982
1 Exotic Markets (EXO) до MUR
62,72656
1 Exotic Markets (EXO) до NAD
$23,86696
1 Exotic Markets (EXO) до NOK
kr13,75244
1 Exotic Markets (EXO) до NZD
$2,38394
1 Exotic Markets (EXO) до PAB
B/.1,378
1 Exotic Markets (EXO) до PGK
K5,80138
1 Exotic Markets (EXO) до QAR
ر.ق5,00214
1 Exotic Markets (EXO) до RSD
дин.139,06776
1 Exotic Markets (EXO) до UZS
soʻm16 602,40582
1 Exotic Markets (EXO) до ALL
L114,6496
1 Exotic Markets (EXO) до ANG
ƒ2,46662
1 Exotic Markets (EXO) до AWG
ƒ2,4804
1 Exotic Markets (EXO) до BBD
$2,756
1 Exotic Markets (EXO) до BAM
KM2,31504
1 Exotic Markets (EXO) до BIF
Fr4 052,698
1 Exotic Markets (EXO) до BND
$1,77762
1 Exotic Markets (EXO) до BSD
$1,378
1 Exotic Markets (EXO) до JMD
$220,5489
1 Exotic Markets (EXO) до KHR
5 534,13068
1 Exotic Markets (EXO) до KMF
Fr584,272
1 Exotic Markets (EXO) до LAK
29 956,52114
1 Exotic Markets (EXO) до LKR
රු417,06548
1 Exotic Markets (EXO) до MDL
L23,31576
1 Exotic Markets (EXO) до MGA
Ar6 151,77784
1 Exotic Markets (EXO) до MOP
P10,99644
1 Exotic Markets (EXO) до MVR
21,0834
1 Exotic Markets (EXO) до MWK
MK2 384,0778
1 Exotic Markets (EXO) до MZN
MT88,06798
1 Exotic Markets (EXO) до NPR
रु193,15426
1 Exotic Markets (EXO) до PYG
9 703,876
1 Exotic Markets (EXO) до RWF
Fr1 996,722
1 Exotic Markets (EXO) до SBD
$11,32716
1 Exotic Markets (EXO) до SCR
19,03018
1 Exotic Markets (EXO) до SRD
$54,69282
1 Exotic Markets (EXO) до SVC
$12,01616
1 Exotic Markets (EXO) до SZL
L23,85318
1 Exotic Markets (EXO) до TMT
m4,823
1 Exotic Markets (EXO) до TND
د.ت4,03754
1 Exotic Markets (EXO) до TTD
$9,31528
1 Exotic Markets (EXO) до UGX
Sh4 800,952
1 Exotic Markets (EXO) до XAF
Fr777,192
1 Exotic Markets (EXO) до XCD
$3,7206
1 Exotic Markets (EXO) до XOF
Fr777,192
1 Exotic Markets (EXO) до XPF
Fr140,556
1 Exotic Markets (EXO) до BWP
P18,42386
1 Exotic Markets (EXO) до BZD
$2,756
1 Exotic Markets (EXO) до CVE
$130,7722
1 Exotic Markets (EXO) до DJF
Fr243,906
1 Exotic Markets (EXO) до DOP
$87,75104
1 Exotic Markets (EXO) до DZD
د.ج179,2778
1 Exotic Markets (EXO) до FJD
$3,15562
1 Exotic Markets (EXO) до GNF
Fr11 878,36
1 Exotic Markets (EXO) до GTQ
Q10,52792
1 Exotic Markets (EXO) до GYD
$287,49214
1 Exotic Markets (EXO) до ISK
kr168,116

Ресурс Exotic Markets

Щоб дізнатися більше про Exotic Markets, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Exotic Markets

Скільки сьогодні коштує Exotic Markets (EXO)?
Актуальна ціна EXO у USD становить 1,378 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна EXO до USD?
Поточна ціна EXO до USD — $ 1,378. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Exotic Markets?
Ринкова капіталізація EXO — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція EXO?
Циркуляційна пропозиція EXO — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) EXO?
EXO досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EXO?
Історична мінімальна ціна EXO становила -- USD.
Який обсяг торгівлі EXO?
Актуальний обсяг торгівлі EXO за 24 години — $ 68,84K USD.
Чи підніметься ціна EXO цього року?
EXO може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EXO для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:45:17 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Калькулятор EXO до USD

Сума

EXO
EXO
USD
USD

1 EXO = 1,378 USD

Торгувати EXO

EXO/USDT
$1,383
$1,383$1,383
-6,93%

Приєднуйтесь до MEXC сьогодні

Комісія спотового мейкера — --, комісія спотового тейкера — --
Комісія ф'ючерсного мейкера — --, комісія ф'ючерсного тейкера — --