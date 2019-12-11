Токеноміка Energy Web (EWT) Дізнайтеся ключову інформацію про Energy Web (EWT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Energy Web (EWT) Екосистема Energy Web співпрацює з найбільшими підприємствами світу, прагнучи прискорити енергетичний перехід. Наші рішення корпоративного рівня покращують координацію на складних енергетичних ринках, розкриваючи весь потенціал чистих, розподілених енергоресурсів для підприємств, операторів мереж та споживачів. Офіційний вебсайт: https://www.energyweb.org/ Whitepaper: https://www.energyweb.org/wp-content/uploads/2019/12/EnergyWeb-EWDOS-VisionPurpose-vFinal-20191211.pdf Оглядач блокчейну: https://explorer.energyweb.org/ Купити EWT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Energy Web (EWT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Energy Web (EWT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 31,48M $ 31,48M $ 31,48M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 30,06M $ 30,06M $ 30,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 104,70M $ 104,70M $ 104,70M Історичний максимум: $ 3,988 $ 3,988 $ 3,988 Історичний мінімум: $ 0,500832477028 $ 0,500832477028 $ 0,500832477028 Поточна ціна: $ 1,047 $ 1,047 $ 1,047 Дізнайтеся більше про ціну Energy Web (EWT)

Токеноміка Energy Web (EWT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Energy Web (EWT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EWT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EWT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EWT, досліджуйте ціну токена EWT в реальному часі!

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