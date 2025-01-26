Що таке Endless World ( EWA)

Endless World – це нова концепція децентралізованої гри у віртуальному світі, яка поєднує в собі технологію блокчейн та ШІ-агентів, щоб забезпечити безпрецедентний, інтелектуальний та динамічний ігровий досвід.

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Прогноз ціни Endless World

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