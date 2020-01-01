Токеноміка Devomon (EVO) Дізнайтеся ключову інформацію про Devomon (EVO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Devomon (EVO) Devomon — це провідний бренд, натхненний аніме. Він створений за допомогою технології блокчейн, щоб надати геймерам можливість володіти своїми ігровими активами. Пропонуючи безперебійну інтеграцію елементів Web3, Devomon планує служити мостом між світами Web2 і Web3. Офіційний вебсайт: https://www.devomon.io Whitepaper: https://whitepaper.devomon.io Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xf2b688b2201979d44fdf18d1d8c641305cf560ba Купити EVO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Devomon (EVO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Devomon (EVO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,10M $ 1,10M $ 1,10M Історичний максимум: $ 0,027877 $ 0,027877 $ 0,027877 Історичний мінімум: $ 0,000198530851172594 $ 0,000198530851172594 $ 0,000198530851172594 Поточна ціна: $ 0,0002742 $ 0,0002742 $ 0,0002742 Дізнайтеся більше про ціну Devomon (EVO)

Токеноміка Devomon (EVO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Devomon (EVO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EVO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EVO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EVO, досліджуйте ціну токена EVO в реальному часі!

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