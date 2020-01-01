Токеноміка Euler Finance (EUL) Дізнайтеся ключову інформацію про Euler Finance (EUL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Euler Finance (EUL) Euler is a non-custodial permissionless lending protocol on Ethereum that helps users to earn interest on their crypto assets or hedge against volatile markets without the need for a trusted third-party. Офіційний вебсайт: https://www.euler.finance/ Whitepaper: https://docs.euler.finance/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xd9fcd98c322942075a5c3860693e9f4f03aae07b Купити EUL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Euler Finance (EUL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Euler Finance (EUL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 197,48M $ 197,48M $ 197,48M Загальна пропозиція: $ 27,18M $ 27,18M $ 27,18M Циркуляційна пропозиція: $ 18,65M $ 18,65M $ 18,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 287,81M $ 287,81M $ 287,81M Історичний максимум: $ 13,435 $ 13,435 $ 13,435 Історичний мінімум: $ 1,4404454386373047 $ 1,4404454386373047 $ 1,4404454386373047 Поточна ціна: $ 10,588 $ 10,588 $ 10,588 Дізнайтеся більше про ціну Euler Finance (EUL)

Токеноміка Euler Finance (EUL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Euler Finance (EUL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EUL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EUL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EUL, досліджуйте ціну токена EUL в реальному часі!

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