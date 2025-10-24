Актуальна ціна Etherex сьогодні становить 0.2044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETHEREX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETHEREX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Etherex сьогодні становить 0.2044 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETHEREX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETHEREX на MEXC вже зараз.

Логотип Etherex

Курс Etherex (ETHEREX)

Актуальна ціна 1 ETHEREX до USD:

$0,2044
$0,2044$0,2044
-1,35%1D
USD
Графік ціни Etherex (ETHEREX) в реальному часі
Інформація щодо ціни Etherex (ETHEREX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,1776
$ 0,1776$ 0,1776
Мін. за 24 год
$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182
Макс. за 24 год

$ 0,1776
$ 0,1776$ 0,1776

$ 0,2182
$ 0,2182$ 0,2182

--
----

--
----

+0,14%

-1,35%

-17,98%

-17,98%

Актуальна ціна Etherex (ETHEREX) становить $ 0,2044. За останні 24 години ETHEREX торгувався між мінімумом у $ 0,1776 і максимумом у $ 0,2182, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ETHEREX становить --, тоді як його історичний мінімум — --.

Що стосується короткострокових результатів, то ETHEREX змінився на +0,14% за останню годину, -1,35% за 24 години та на -17,98% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Etherex (ETHEREX)

--
----

$ 99,03K
$ 99,03K$ 99,03K

$ 71,54M
$ 71,54M$ 71,54M

--
----

350 000 000
350 000 000 350 000 000

LINEA

Поточна ринкова капіталізація Etherex — --, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 99,03K. Циркуляційна пропозиція ETHEREX — --, зі загальною пропозицією 350000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,54M.

Історія ціни Etherex (ETHEREX) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Etherex за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,002797-1,35%
30 днів$ -0,0638-23,79%
60 днів$ -0,1813-47,01%
90 днів$ +0,1044+104,40%
Зміна ціни Etherex сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ETHEREX на $ -0,002797 (-1,35%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Etherex за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,0638 (-23,79%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Etherex за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ETHEREX змінився на $ -0,1813 (-47,01%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Etherex за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,1044 (+104,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Etherex (ETHEREX)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Etherex зараз.

Що таке Etherex (ETHEREX)

Etherex — це еволюція Nile на Linea, що включає в себе надзвичайно успішну токеноміку та структуру стимулів, які стали відомими завдяки технології Ramses v3 (наприклад, Shadow on Sonic). 100% комісій та стимулів надходять до власників токенів, а команда не отримує жодних розблокувань, тому Etherex, як і відповідає своїй назві, максимально орієнтований на користувачів.

Проєкт Etherex доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Etherex. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ETHEREX, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Etherex у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Etherex безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Etherex (USD)

Скільки коштуватиме Etherex (ETHEREX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Etherex (ETHEREX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Etherex.

Перегляньте прогноз ціни Etherex вже зараз!

Токеноміка Etherex (ETHEREX)

Розуміння токеноміки Etherex (ETHEREX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ETHEREX зараз!

Як купити Etherex (ETHEREX)

Шукаєте як купити Etherex? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Etherex на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ETHEREX до місцевих валют

Ресурс Etherex

Щоб дізнатися більше про Etherex, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEtherex
Оглядач блокчейну

Люди також запитують: Інші запитання про Etherex

Скільки сьогодні коштує Etherex (ETHEREX)?
Актуальна ціна ETHEREX у USD становить 0,2044 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ETHEREX до USD?
Поточна ціна ETHEREX до USD — $ 0,2044. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Etherex?
Ринкова капіталізація ETHEREX — -- USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ETHEREX?
Циркуляційна пропозиція ETHEREX — -- USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ETHEREX?
ETHEREX досяг історичної максимальної ціни у -- USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ETHEREX?
Історична мінімальна ціна ETHEREX становила -- USD.
Який обсяг торгівлі ETHEREX?
Актуальний обсяг торгівлі ETHEREX за 24 години — $ 99,03K USD.
Чи підніметься ціна ETHEREX цього року?
ETHEREX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ETHEREX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

