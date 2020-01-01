Токеноміка Elon Trump Fart (ETF500) Дізнайтеся ключову інформацію про Elon Trump Fart (ETF500), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

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Токеноміка та аналіз ціни Elon Trump Fart (ETF500) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elon Trump Fart (ETF500), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,70M $ 1,70M $ 1,70M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 999,96M $ 999,96M $ 999,96M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,04582 $ 0,04582 $ 0,04582 Історичний мінімум: $ 0,000016421059909973 $ 0,000016421059909973 $ 0,000016421059909973 Поточна ціна: $ 0,001703 $ 0,001703 $ 0,001703 Дізнайтеся більше про ціну Elon Trump Fart (ETF500)

Токеноміка Elon Trump Fart (ETF500): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elon Trump Fart (ETF500) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETF500, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETF500, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETF500, досліджуйте ціну токена ETF500 в реальному часі!

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