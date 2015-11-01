Токеноміка Ethereum Classic (ETC) Дізнайтеся ключову інформацію про Ethereum Classic (ETC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic (ETC) is a cryptocurrency and public blockchain. ETC specializes in interoperability with Defi and other blockchains, secure apps, smart contracts, and peer-to-peer transactions; ETC was launched in 2016 through a grassroots community-led effort to become a truly resilient and decentralized network. Офіційний вебсайт: https://ethereumclassic.org/ Whitepaper: https://ethereumclassic.org/knowledge/foundation Оглядач блокчейну: https://etc.blockscout.com Купити ETC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ethereum Classic (ETC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ethereum Classic (ETC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,43B $ 2,43B $ 2,43B Загальна пропозиція: $ 210,70M $ 210,70M $ 210,70M Циркуляційна пропозиція: $ 152,53M $ 152,53M $ 152,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,36B $ 3,36B $ 3,36B Історичний максимум: $ 180 $ 180 $ 180 Історичний мінімум: $ 0,45244601368904114 $ 0,45244601368904114 $ 0,45244601368904114 Поточна ціна: $ 15,95 $ 15,95 $ 15,95 Дізнайтеся більше про ціну Ethereum Classic (ETC)

Токеноміка Ethereum Classic (ETC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ethereum Classic (ETC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETC, досліджуйте ціну токена ETC в реальному часі!

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