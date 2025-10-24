Актуальна ціна Etarn сьогодні становить 0.02679 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETAN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Etarn сьогодні становить 0.02679 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ETAN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ETAN на MEXC вже зараз.

Логотип Etarn

Курс Etarn (ETAN)

$0,02679
+0,11%1D
Графік ціни Etarn (ETAN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 11:44:20 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Etarn (ETAN) (USD)

$ 0,02517
$ 0,02825
-0,82%

+0,11%

-31,01%

-31,01%

Актуальна ціна Etarn (ETAN) становить $ 0,02679. За останні 24 години ETAN торгувався між мінімумом у $ 0,02517 і максимумом у $ 0,02825, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ETAN становить $ 0,09926169822293524, тоді як його історичний мінімум — $ 0,06178386169721456.

Що стосується короткострокових результатів, то ETAN змінився на -0,82% за останню годину, +0,11% за 24 години та на -31,01% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Etarn (ETAN)

$ 1,56M
$ 153,60K
$ 26,79M
58,14M
1 000 000 000
1 000 000 000
5,81%

BSC

Поточна ринкова капіталізація Etarn — $ 1,56M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 153,60K. Циркуляційна пропозиція ETAN — 58,14M, зі загальною пропозицією 1000000000. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 26,79M.

Історія ціни Etarn (ETAN) у USD

Відстежуйте зміни ціни на Etarn за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0000294+0,11%
30 днів$ -0,04337-61,82%
60 днів$ -0,02321-46,42%
90 днів$ -0,02321-46,42%
Зміна ціни Etarn сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ETAN на $ +0,0000294 (+0,11%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Etarn за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0,04337 (-61,82%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Etarn за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ETAN змінився на $ -0,02321 (-46,42%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Etarn за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,02321 (-46,42%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Хочете отримати доступ до всієї історії ціни та її динаміки для Etarn (ETAN)?

Ознайомтеся зі сторінкою історії ціни Etarn зараз.

Що таке Etarn (ETAN)

Etarn (ETAN) — це проєкт Web3 у сфері сталого розвитку, який перетворює громадську санітарію на самодостатню екосистему завдяки інноваційній моделі «Toilet-to-Earn».

Проєкт Etarn доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Etarn. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.

Крім того, ви можете:
- Перевірити доступність стейкінгу ETAN, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.
- Переглянути огляди й аналітику про Etarn у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Etarn безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Etarn (USD)

Скільки коштуватиме Etarn (ETAN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Etarn (ETAN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Etarn.

Перегляньте прогноз ціни Etarn вже зараз!

Токеноміка Etarn (ETAN)

Розуміння токеноміки Etarn (ETAN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ETAN зараз!

Як купити Etarn (ETAN)

Шукаєте як купити Etarn? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Etarn на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

ETAN до місцевих валют

Щоб дізнатися більше про Etarn, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтEtarn
Оглядач блокчейну

Скільки сьогодні коштує Etarn (ETAN)?
Актуальна ціна ETAN у USD становить 0,02679 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ETAN до USD?
Поточна ціна ETAN до USD — $ 0,02679. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Etarn?
Ринкова капіталізація ETAN — $ 1,56M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ETAN?
Циркуляційна пропозиція ETAN — 58,14M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ETAN?
ETAN досяг історичної максимальної ціни у 0,09926169822293524 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ETAN?
Історична мінімальна ціна ETAN становила 0,06178386169721456 USD.
Який обсяг торгівлі ETAN?
Актуальний обсяг торгівлі ETAN за 24 години — $ 153,60K USD.
Чи підніметься ціна ETAN цього року?
ETAN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ETAN для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

