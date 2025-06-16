Що таке ESCG (ESCG)

ESCG — керуйте, заробляйте, стабілізуйте. ESCG — це основний утиліті токен та токен управління, призначений для підтримки сталого та орієнтованого на спільноту середовища DeFi. Він виконує три основні функції: права управління, можливості отримання доходу, механізми стабілізації. Токен з потрійною функціональністю, що забезпечує роботу екосистеми ESCC.

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Прогноз курсу ESCG

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як ESCG, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ESCG? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни ESCG.

Історія ціни ESCG

Відстеження траєкторії ціни ESCG надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ESCG. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни ESCG.

Токеноміка ESCG (ESCG)

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Як купити ESCG (ESCG)

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ESCG до місцевих валют

1 ESCG до VND ₫ 14 123,41839 1 ESCG до AUD A$ 0,81579312 1 ESCG до GBP ￡ 0,39179538 1 ESCG до EUR € 0,46156716 1 ESCG до USD $ 0,536706 1 ESCG до MYR RM 2,27563344 1 ESCG до TRY ₺ 21,1193811 1 ESCG до JPY ¥ 77,43057462 1 ESCG до RUB ₽ 42,19582572 1 ESCG до INR ₹ 46,15134894 1 ESCG до IDR Rp 8 798,45760864 1 ESCG до KRW ₩ 729,21707514 1 ESCG до PHP ₱ 30,24875016 1 ESCG до EGP ￡E. 26,97484356 1 ESCG до BRL R$ 2,95725006 1 ESCG до CAD C$ 0,7245531 1 ESCG до BDT ৳ 65,60694144 1 ESCG до NGN ₦ 829,52742654 1 ESCG до UAH ₴ 22,3001343 1 ESCG до VES Bs 53,6706 1 ESCG до PKR Rs 151,86632976 1 ESCG до KZT ₸ 275,0886603 1 ESCG до THB ฿ 17,40000852 1 ESCG до TWD NT$ 15,78989052 1 ESCG до AED د.إ 1,96971102 1 ESCG до CHF Fr 0,43473186 1 ESCG до HKD HK$ 4,20777504 1 ESCG до MAD .د.م 4,8840246 1 ESCG до MXN $ 10,15447752

Ресурс ESCG

Щоб дізнатися більше про ESCG, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про ESCG Яка сьогодні ціна ESCG (ESCG)? Поточна ціна ESCG (ESCG) становить 0,536706 USD . Яка ринкова капіталізація ESCG (ESCG)? Поточна ринкова капіталізація ESCG становить -- USD . Вона розраховується шляхом множення поточної пропозиції ESCG на ринкову ціну в реальному часі 0,536706 USD . Яка циркуляційна пропозиція ESCG (ESCG)? Поточна циркуляційна пропозиція ESCG (ESCG) становить -- USD . Яка була найвища ціна ESCG (ESCG)? Станом на 2025-06-17 , найвища ціна ESCG (ESCG) становить 1,45 USD . Який обсяг торгівлі ESCG (ESCG) за 24 год? Обсяг торгівлі ESCG (ESCG) за 24 год становить $ 1,61M USD . Ви можете дізнатися більше про токени, доступні для торгівлі на MEXC, і перевірити їх обсяг торгівлі за 24 год.

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