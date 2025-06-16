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Курс ESCG (ESCG)

USD

Графік ціни ESCG (ESCG) в реальному часі

$0,53801
$0,53801$0,53801
+5,80%(1D)

Дані та інформація про ціну ESCG в реальному часі

Поточна ціна ESCG (ESCG) сьогодні становить 0,536706 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна ESCG у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку ESCG:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 1,61M USD
- Зміна ціни ESCG протягом дня – +5,80%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники ESCGUSD

Відстежуйте зміни ціни на ESCG за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,02949393+5,80%
30 днів$ +0,535206+35 680,40%
60 днів$ +0,535206+35 680,40%
90 днів$ +0,535206+35 680,40%
Зміна ціни ESCG сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни ESCG на $ +0,02949393 (+5,80%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни ESCG за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,535206 (+35 680,40%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни ESCG за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник ESCG змінився на $ +0,535206 (+35 680,40%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни ESCG за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,535206 (+35 680,40%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну ESCG

Ознайомтеся з останніми даними про ціну ESCG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,450088
$ 0,450088$ 0,450088

$ 0,547061
$ 0,547061$ 0,547061

$ 1,45
$ 1,45$ 1,45

+3,79%

+5,80%

+35 680,40%

Ринкова інформація ESCG

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 1,61M
$ 1,61M$ 1,61M

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Що таке ESCG (ESCG)

ESCG — керуйте, заробляйте, стабілізуйте. ESCG — це основний утиліті токен та токен управління, призначений для підтримки сталого та орієнтованого на спільноту середовища DeFi. Він виконує три основні функції: права управління, можливості отримання доходу, механізми стабілізації. Токен з потрійною функціональністю, що забезпечує роботу екосистеми ESCC.

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Прогноз курсу ESCG

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як ESCG, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна ESCG? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни ESCG.

Історія ціни ESCG

Відстеження траєкторії ціни ESCG надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії ESCG. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни ESCG.

Токеноміка ESCG (ESCG)

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ESCG до місцевих валют

1 ESCG до VND
14 123,41839
1 ESCG до AUD
A$0,81579312
1 ESCG до GBP
0,39179538
1 ESCG до EUR
0,46156716
1 ESCG до USD
$0,536706
1 ESCG до MYR
RM2,27563344
1 ESCG до TRY
21,1193811
1 ESCG до JPY
¥77,43057462
1 ESCG до RUB
42,19582572
1 ESCG до INR
46,15134894
1 ESCG до IDR
Rp8 798,45760864
1 ESCG до KRW
729,21707514
1 ESCG до PHP
30,24875016
1 ESCG до EGP
￡E.26,97484356
1 ESCG до BRL
R$2,95725006
1 ESCG до CAD
C$0,7245531
1 ESCG до BDT
65,60694144
1 ESCG до NGN
829,52742654
1 ESCG до UAH
22,3001343
1 ESCG до VES
Bs53,6706
1 ESCG до PKR
Rs151,86632976
1 ESCG до KZT
275,0886603
1 ESCG до THB
฿17,40000852
1 ESCG до TWD
NT$15,78989052
1 ESCG до AED
د.إ1,96971102
1 ESCG до CHF
Fr0,43473186
1 ESCG до HKD
HK$4,20777504
1 ESCG до MAD
.د.م4,8840246
1 ESCG до MXN
$10,15447752

Ресурс ESCG

Щоб дізнатися більше про ESCG, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Whitepaper
Офіційний вебсайтESCG
Оглядач блокчейну

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1 ESCG = 0,536706 USD

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