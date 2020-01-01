Токеноміка Equilibria Finance (EQB) Дізнайтеся ключову інформацію про Equilibria Finance (EQB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Equilibria Finance (EQB) Equilibria є першим прискорювачем прибутковості Pendle. Він розроблений та інноваційний для Pendle. Equilibria також є членом генезису NGAD. Офіційний вебсайт: https://equilibria.fi Whitepaper: https://docs.equilibria.fi Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xfE80D611c6403f70e5B1b9B722D2B3510B740B2B Купити EQB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Equilibria Finance (EQB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Equilibria Finance (EQB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 13,84M $ 13,84M $ 13,84M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 33,85M $ 33,85M $ 33,85M FDV (повністю розведена вартість): $ 40,90M $ 40,90M $ 40,90M Історичний максимум: $ 2,4854 $ 2,4854 $ 2,4854 Історичний мінімум: $ 0,010829351961722994 $ 0,010829351961722994 $ 0,010829351961722994 Поточна ціна: $ 0,409 $ 0,409 $ 0,409 Дізнайтеся більше про ціну Equilibria Finance (EQB)

Токеноміка Equilibria Finance (EQB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Equilibria Finance (EQB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EQB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EQB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EQB, досліджуйте ціну токена EQB в реальному часі!

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