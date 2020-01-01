Токеноміка The Epiko (EPIKO) Дізнайтеся ключову інформацію про The Epiko (EPIKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація The Epiko (EPIKO) Epiko - GameFi Platform on Blockchain Powering the Next Generation of Web 3.0 Gaming Ecosystem. They aim to bring high-quality, fun experiences to the blockchain and to help gather mainstream crypto adoption. Players fully own their own assets and can actively participate in the game ecosystem. Офіційний вебсайт: https://epiko.io Whitepaper: https://docs.epiko.io/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/6ep1sNB9UWni3nBZUX84USsRBhKRzMAxEmcia479cWTh Купити EPIKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни The Epiko (EPIKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена The Epiko (EPIKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138,54K $ 138,54K $ 138,54K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 174,53M $ 174,53M $ 174,53M FDV (повністю розведена вартість): $ 238,14K $ 238,14K $ 238,14K Історичний максимум: $ 0,0344884 $ 0,0344884 $ 0,0344884 Історичний мінімум: $ 0,000256123717200183 $ 0,000256123717200183 $ 0,000256123717200183 Поточна ціна: $ 0,0007938 $ 0,0007938 $ 0,0007938 Дізнайтеся більше про ціну The Epiko (EPIKO)

Токеноміка The Epiko (EPIKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки The Epiko (EPIKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EPIKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EPIKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EPIKO, досліджуйте ціну токена EPIKO в реальному часі!

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