Токеноміка TEH EPIK DUCK (EPIK)
Інформація TEH EPIK DUCK (EPIK)
Мемкоїн, створений Mando (@rektmando) під час стриму як жарт із використанням pump.fun, у результаті набрав величезної популярності. Мем пов'язаний із качкою, яка була популярна в ігрових колах 15 років тому.
Токеноміка та аналіз ціни TEH EPIK DUCK (EPIK)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TEH EPIK DUCK (EPIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка TEH EPIK DUCK (EPIK): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки TEH EPIK DUCK (EPIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів EPIK, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EPIK, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Аналіз історії ціни EPIK допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.
Прогноз ціни EPIK
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Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
Купити TEH EPIK DUCK (EPIK)
Сума
1 EPIK = 0,003037 USD