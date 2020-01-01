Токеноміка TEH EPIK DUCK (EPIK) Дізнайтеся ключову інформацію про TEH EPIK DUCK (EPIK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TEH EPIK DUCK (EPIK) Мемкоїн, створений Mando (@rektmando) під час стриму як жарт із використанням pump.fun, у результаті набрав величезної популярності. Мем пов'язаний із качкою, яка була популярна в ігрових колах 15 років тому. Офіційний вебсайт: https://epikduckcoin.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/3BgwJ8b7b9hHX4sgfZ2KJhv9496CoVfsMK2YePevsBRw Купити EPIK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TEH EPIK DUCK (EPIK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TEH EPIK DUCK (EPIK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,043943 $ 0,043943 $ 0,043943 Історичний мінімум: $ 0,001254185296328304 $ 0,001254185296328304 $ 0,001254185296328304 Поточна ціна: $ 0,003037 $ 0,003037 $ 0,003037 Дізнайтеся більше про ціну TEH EPIK DUCK (EPIK)

Токеноміка TEH EPIK DUCK (EPIK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TEH EPIK DUCK (EPIK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EPIK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EPIK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EPIK, досліджуйте ціну токена EPIK в реальному часі!

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