Токеноміка EON Marketplace (EON) Дізнайтеся ключову інформацію про EON Marketplace (EON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EON Marketplace (EON) EON — це протокол розподіленої обчислювальної потужності, який самостійно володіє понад 120qt A100. Ринок EON пропонує економічно вигідні та стабільні послуги завдяки власній технології D-Nano, перевершуючи конкурентів, таких як io.net. Він забезпечує безперебійний процес налаштування, гарантує, що учасники можуть легко приєднатися до мережі. Офіційний вебсайт: https://eonchain.xyz Whitepaper: https://eon-marketplace.gitbook.io/eon-documentation Оглядач блокчейну: https://explorer.wodrpc.org/#/token/0x31ce96ae990c374a567b3df38ee4c1d27e630f8c Купити EON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EON Marketplace (EON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EON Marketplace (EON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 4,3 $ 4,3 $ 4,3 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,005976 $ 0,005976 $ 0,005976 Дізнайтеся більше про ціну EON Marketplace (EON)

Токеноміка EON Marketplace (EON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EON Marketplace (EON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EON, досліджуйте ціну токена EON в реальному часі!

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