Токеноміка Enjin (ENJ) Дізнайтеся ключову інформацію про Enjin (ENJ), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Enjin (ENJ) Enjin Blockchain is Layer 1 custom built with NFT functions at the protocol level, supported by no code integration into games. NFT functions such as NFT minting and transfers are not added smart contracts; these are part of the core code. This guarantees on-chain royalties, avoids scams from fake smart contracts, and brings many other advantages. Features such as managed wallets (allowing users to receive NFTs before they open wallets) and fuel tanks (allowing free transactions) make onboarding new users easy and promote mass adoption. Enjin Blockchain arose from the world's oldest NFT gaming ecosystem from 2018, supported by a seamless app layer--Enjin Wallet, NFT.io marketplace, Enjin Platform (API NFT integration into games), and the Beam NFT QR code distribution system. Enjin Blockchain is powered by Enjin Coin (ENJ) and built on Substrate (Polkadot code). The underlying Enjin Relaychain and its validators secure the network, while matrixchains on top of this process transactions, allowing scalability. Enjin Matrixchain is the flagship matrixchain on Enjin Blockchain. It will be the template for future matrixchains, which are envisioned to be easy-to-launch NFT-focused chains for enterprise users who aim to segregate data and create a self-contained economy centered around their own matrixchain. Офіційний вебсайт: https://enjin.io/ Whitepaper: https://docs.enjin.io/ Оглядач блокчейну: https://enjin.subscan.io Купити ENJ зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Enjin (ENJ) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Enjin (ENJ), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 117,05M $ 117,05M $ 117,05M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 1,85B $ 1,85B $ 1,85B FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,6877 $ 0,6877 $ 0,6877 Історичний мінімум: $ 0,01561960019171238 $ 0,01561960019171238 $ 0,01561960019171238 Поточна ціна: $ 0,06313 $ 0,06313 $ 0,06313 Дізнайтеся більше про ціну Enjin (ENJ)

Токеноміка Enjin (ENJ): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Enjin (ENJ) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ENJ, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ENJ, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ENJ, досліджуйте ціну токена ENJ в реальному часі!

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