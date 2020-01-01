Токеноміка E Money Network (EMYC)

Токеноміка E Money Network (EMYC)

Дізнайтеся ключову інформацію про E Money Network (EMYC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація E Money Network (EMYC)

Лідерство у сфері модульного протоколу RWA. Ми докорінно змінюємо сферу блокчейну, будучи ПЕРШИМ модульним блокчейном, що відповідає стандарту MiCA. E Money Network органічно поєднує DeFi 2.0 і токенізацію RWA, створюючи міст між ліквідністю Web 2.0 і Web 3.0. Досліджуйте можливості разом із нами!

Офіційний вебсайт:
https://emoney.io/
Оглядач блокчейну:
https://bscscan.com/token/0xe3f53c0d48360de764dDc2a1A82c3e6DB5d4624d

Токеноміка та аналіз ціни E Money Network (EMYC)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена E Money Network (EMYC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 1,49M
$ 1,49M$ 1,49M
Загальна пропозиція:
--
----
Циркуляційна пропозиція:
$ 97,40M
$ 97,40M$ 97,40M
FDV (повністю розведена вартість):
--
----
Історичний максимум:
$ 0,53
$ 0,53$ 0,53
Історичний мінімум:
$ 0,014184030324586042
$ 0,014184030324586042$ 0,014184030324586042
Поточна ціна:
$ 0,01534
$ 0,01534$ 0,01534

Токеноміка E Money Network (EMYC): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки E Money Network (EMYC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів EMYC, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EMYC, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку EMYC, досліджуйте ціну токена EMYC в реальному часі!

Як купити EMYC

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Історія ціни E Money Network (EMYC)

Аналіз історії ціни EMYC допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни EMYC

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.