Токеноміка Elysium (ELY) Дізнайтеся ключову інформацію про Elysium (ELY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elysium (ELY) Vulcan Forged включає в себе блокчейн-студію (Vulcan Studios), блокчейн першого рівня (Elysium) і конструктор метамережі (MetaScapes), орієнтований на гравців, які також хочуть заробляти і бути частиною метамережі. Це перший в історії блокчейн, створений спеціально для геймерів, ігрової індустрії та метапростору. Ми націлені на ігрові компанії та студії, які хочуть створювати ігри на платформі web3 або мають ігри на платформі web2 і хочуть перейти на web3. Офіційний вебсайт: https://vulcanforged.com/ Whitepaper: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://explorer.elysiumchain.tech/ Купити ELY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elysium (ELY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elysium (ELY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,089 $ 0,089 $ 0,089 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,0036 $ 0,0036 $ 0,0036 Дізнайтеся більше про ціну Elysium (ELY)

Токеноміка Elysium (ELY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elysium (ELY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELY, досліджуйте ціну токена ELY в реальному часі!

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