Токеноміка ELON DOGE (ELONDOGE) Дізнайтеся ключову інформацію про ELON DOGE (ELONDOGE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ELON DOGE (ELONDOGE) ELON DOGE — це не просто черговий мемкоїн. Це яскравий проєкт, керований спільнотою, який поєднує передові технології з безтурботним шармом інтернет-культури. Наш проєкт підтримується надійною та безпечною інфраструктурою блокчейну, що забезпечує прозорість і надійність. Токен $ELONDOGE залучає спільноту, надаючи користувачам можливість брати участь у прийнятті управлінських рішень і формуванні напрямку розвитку проєкту. Офіційний вебсайт: https://elondoge.site/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xe769cad9f66a504874bd01c7cb7eaea474ecc0a2 Купити ELONDOGE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ELON DOGE (ELONDOGE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ELON DOGE (ELONDOGE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Загальна пропозиція: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Циркуляційна пропозиція: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (повністю розведена вартість): $ 49.14K $ 49.14K $ 49.14K Історичний максимум: $ 0.00000000001486 $ 0.00000000001486 $ 0.00000000001486 Історичний мінімум: $ 0.000000000000035314 $ 0.000000000000035314 $ 0.000000000000035314 Поточна ціна: $ 0.000000000000117 $ 0.000000000000117 $ 0.000000000000117 Дізнайтеся більше про ціну ELON DOGE (ELONDOGE)

Токеноміка ELON DOGE (ELONDOGE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ELON DOGE (ELONDOGE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELONDOGE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELONDOGE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELONDOGE, досліджуйте ціну токена ELONDOGE в реальному часі!

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