Токеноміка Dogelon Mars (ELON) Дізнайтеся ключову інформацію про Dogelon Mars (ELON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dogelon Mars (ELON) In the year 2420 a young Dogelon was born onto the beautiful red sands of Mars where he would live peacefully alongside his family. Together they worked hard to develop their expanding colony into a hub of technology that would bring prosperity to all life across the galaxy. This development continued until the dreaded arrival of the Annihilators who would chase young Dogelon backwards through time and space where he would find refuge on planet Earth and begin a new journey. Офіційний вебсайт: https://dogelonmars.com/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/7ZCm8WBN9aLa3o47SoYctU6iLdj7wkGG5SV2hE5CgtD5 Купити ELON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dogelon Mars (ELON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dogelon Mars (ELON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 63,32M $ 63,32M $ 63,32M Загальна пропозиція: $ 1 000,00T $ 1 000,00T $ 1 000,00T Циркуляційна пропозиція: $ 549,65T $ 549,65T $ 549,65T FDV (повністю розведена вартість): $ 115,20M $ 115,20M $ 115,20M Історичний максимум: $ 0,00000188 $ 0,00000188 $ 0,00000188 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0000001152 $ 0,0000001152 $ 0,0000001152 Дізнайтеся більше про ціну Dogelon Mars (ELON)

Токеноміка Dogelon Mars (ELON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dogelon Mars (ELON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELON, досліджуйте ціну токена ELON в реальному часі!

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