Токеноміка Elixir Games (ELIX) Дізнайтеся ключову інформацію про Elixir Games (ELIX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Elixir Games (ELIX) Elixir Games — це найбільша ігрова платформа на web3 із понад 130 іграми. Універсальна платформа для всіх ігор web3, безпечна, безпроблемна і підтримується такими ігровими гігантами, як Square Enix, GameStop і WeMade. Офіційний вебсайт: https://elixir.games/ Whitepaper: https://whitepaper.elixir.games/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo Купити ELIX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Elixir Games (ELIX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Elixir Games (ELIX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 909,93K $ 909,93K $ 909,93K Загальна пропозиція: $ 1,50B $ 1,50B $ 1,50B Циркуляційна пропозиція: $ 245,93M $ 245,93M $ 245,93M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,55M $ 5,55M $ 5,55M Історичний максимум: $ 0,23604 $ 0,23604 $ 0,23604 Історичний мінімум: $ 0,003380055048745182 $ 0,003380055048745182 $ 0,003380055048745182 Поточна ціна: $ 0,0037 $ 0,0037 $ 0,0037 Дізнайтеся більше про ціну Elixir Games (ELIX)

Токеноміка Elixir Games (ELIX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Elixir Games (ELIX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELIX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELIX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELIX, досліджуйте ціну токена ELIX в реальному часі!

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