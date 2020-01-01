Токеноміка Eldarune (ELDA) Дізнайтеся ключову інформацію про Eldarune (ELDA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eldarune (ELDA) Eldarune — це фабрика ігор, яка створює блокчейн-ігри на тематику середньовіччя. Eldarune пропонує NFT, які можна використовувати в кількох іграх. Фабрика працює на токені $ELDA. Офіційний вебсайт: https://www.eldarune.com/ Whitepaper: https://digalabs.gitbook.io/whitepaper_eldarune/ Оглядач блокчейну: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=bnb&tab=transactions&tokenAddress=0xab2ed911BDbeA001FD3B29AdbC35d8a76E68aAe4 Купити ELDA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eldarune (ELDA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eldarune (ELDA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 121,49K $ 121,49K $ 121,49K Загальна пропозиція: $ 600,00M $ 600,00M $ 600,00M Циркуляційна пропозиція: $ 227,09M $ 227,09M $ 227,09M FDV (повністю розведена вартість): $ 321,00K $ 321,00K $ 321,00K Історичний максимум: $ 0,03 $ 0,03 $ 0,03 Історичний мінімум: $ 0,000567930416732979 $ 0,000567930416732979 $ 0,000567930416732979 Поточна ціна: $ 0,000535 $ 0,000535 $ 0,000535 Дізнайтеся більше про ціну Eldarune (ELDA)

Токеноміка Eldarune (ELDA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eldarune (ELDA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ELDA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ELDA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ELDA, досліджуйте ціну токена ELDA в реальному часі!

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