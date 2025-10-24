Що таке Egg Smash (EGSM)

EGG — це інтерактивна мінігра, створена на Telegram, яка пропонує користувачам веселий та прибутковий досвід з інтеграцією блокчейну.

Проєкт Egg Smash доступний на MEXC, що дозволяє вам зручно купувати, утримувати, переказувати та здійснювати стейкінг токену безпосередньо на нашій платформі. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором чи новачком у світі криптовалют, MEXC пропонує зручний інтерфейс і різноманітні інструменти для ефективного керування інвестиціями Egg Smash. Для отримання докладнішої інформації про цей токен ми запрошуємо вас відвідати нашу сторінку представлення цифрових активів.



Крім того, ви можете:

- Перевірити доступність стейкінгу EGSM, щоб дізнатися як ви можете отримати винагороду за свої активи.

- Переглянути огляди й аналітику про Egg Smash у нашому блозі, щоб бути в курсі останніх ринкових тенденцій і оцінок експертів.

Наші вичерпні ресурси створені для того, щоб зробити ваш досвід купівлі Egg Smash безпроблемним та поінформованим, гарантуючи, що ви маєте всі інструменти та знання, необхідні для впевненого інвестування.

Прогноз ціни Egg Smash (USD)

Скільки коштуватиме Egg Smash (EGSM) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Egg Smash (EGSM) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Egg Smash.

Перегляньте прогноз ціни Egg Smash вже зараз!

Токеноміка Egg Smash (EGSM)

Розуміння токеноміки Egg Smash (EGSM) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EGSM зараз!

Як купити Egg Smash (EGSM)

Шукаєте як купити Egg Smash? Цей процес простий і безпроблемний! Ви можете легко придбати Egg Smash на MEXC, дотримуючись інструкцій із нашого покрокового посібника з купівлі. Ми надаємо нашим користувачам докладні інструкції та відео із вказівками як зареєструватися на MEXC і використовувати різноманітні зручні способи оплати, які доступні на платформі.

EGSM до місцевих валют

Ресурс Egg Smash

Щоб дізнатися більше про Egg Smash, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Люди також запитують: Інші запитання про Egg Smash Скільки сьогодні коштує Egg Smash (EGSM)? Актуальна ціна EGSM у USD становить 0,00000126 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних. Яка поточна ціна EGSM до USD? $ 0,00000126 . Перегляньте Поточна ціна EGSM до USD —. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів. Яка ринкова капіталізація Egg Smash? Ринкова капіталізація EGSM — -- USD . Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг. Яка циркуляційна пропозиція EGSM? Циркуляційна пропозиція EGSM — -- USD . Якою була історична максимальна ціна (ATH) EGSM? EGSM досяг історичної максимальної ціни у -- USD . Якою була історична мінімальна ціна (ATL) EGSM? Історична мінімальна ціна EGSM становила -- USD . Який обсяг торгівлі EGSM? Актуальний обсяг торгівлі EGSM за 24 години — $ 7,73 USD . Чи підніметься ціна EGSM цього року? EGSM може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни EGSM для поглибленого аналізу.

Важливі галузеві оновлення для Egg Smash (EGSM)

Час (UTC+8) Тип Інформація 10-23 22:32:48 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху" 10-23 15:34:02 Оновлення в галузі Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня 10-23 01:13:05 Оновлення в галузі Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху" 10-22 21:14:27 Оновлення в галузі Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії 10-22 12:58:37 Оновлення в галузі Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона 10-21 22:34:24 Оновлення в галузі Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

