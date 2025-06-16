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Курс EGL1 (EGL1)

USD

Графік ціни EGL1 (EGL1) в реальному часі

$0,06704
$0,06704$0,06704
-3,16%(1D)

Дані та інформація про ціну EGL1 в реальному часі

Поточна ціна EGL1 (EGL1) сьогодні становить 0,06704 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна EGL1 у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку EGL1:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 150,86K USD
- Зміна ціни EGL1 протягом дня – -3,16%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники EGL1USD

Відстежуйте зміни ціни на EGL1 за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,0021876-3,16%
30 днів$ +0,03204+91,54%
60 днів$ +0,03204+91,54%
90 днів$ +0,03204+91,54%
Зміна ціни EGL1 сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни EGL1 на $ -0,0021876 (-3,16%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни EGL1 за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,03204 (+91,54%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни EGL1 за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник EGL1 змінився на $ +0,03204 (+91,54%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни EGL1 за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,03204 (+91,54%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну EGL1

Ознайомтеся з останніми даними про ціну EGL1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,05723
$ 0,05723$ 0,05723

$ 0,07537
$ 0,07537$ 0,07537

$ 0,1154
$ 0,1154$ 0,1154

-0,67%

-3,16%

+11,73%

Ринкова інформація EGL1

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 150,86K
$ 150,86K$ 150,86K

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Що таке EGL1 (EGL1)

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Прогноз курсу EGL1

Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як EGL1, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна EGL1? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни EGL1.

Історія ціни EGL1

Відстеження траєкторії ціни EGL1 надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії EGL1. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни EGL1.

Токеноміка EGL1 (EGL1)

Розуміння токеноміки EGL1 (EGL1) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена EGL1 зараз!

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EGL1 до місцевих валют

1 EGL1 до VND
1 764,1576
1 EGL1 до AUD
A$0,1019008
1 EGL1 до GBP
0,0489392
1 EGL1 до EUR
0,0576544
1 EGL1 до USD
$0,06704
1 EGL1 до MYR
RM0,2842496
1 EGL1 до TRY
2,638024
1 EGL1 до JPY
¥9,6718608
1 EGL1 до RUB
5,2706848
1 EGL1 до INR
5,7647696
1 EGL1 до IDR
Rp1 099,0162176
1 EGL1 до KRW
91,0865776
1 EGL1 до PHP
3,7783744
1 EGL1 до EGP
￡E.3,3694304
1 EGL1 до BRL
R$0,3693904
1 EGL1 до CAD
C$0,090504
1 EGL1 до BDT
8,1949696
1 EGL1 до NGN
103,6163536
1 EGL1 до UAH
2,785512
1 EGL1 до VES
Bs6,704
1 EGL1 до PKR
Rs18,9696384
1 EGL1 до KZT
34,361352
1 EGL1 до THB
฿2,1734368
1 EGL1 до TWD
NT$1,9723168
1 EGL1 до AED
د.إ0,2460368
1 EGL1 до CHF
Fr0,0543024
1 EGL1 до HKD
HK$0,5255936
1 EGL1 до MAD
.د.م0,610064
1 EGL1 до MXN
$1,2683968

Ресурс EGL1

Щоб дізнатися більше про EGL1, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

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1 EGL1 = 0,06704 USD

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