Токеноміка Everton FC Fan Token (EFC) Дізнайтеся ключову інформацію про Everton FC Fan Token (EFC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Everton FC Fan Token (EFC) Fan Tokens are collectable digital passes that never expire. As well as being yours to keep forever the $EFC Fan Token also gives you enhanced access to Everton. Think of it as a piece of digital memorabilia that allows you to vote in polls, get access to VIP experiences or take part in the many in-app activities, competitions, quizzes and games. Офіційний вебсайт: https://www.socios.com/everton-fan-tokens/ Оглядач блокчейну: https://chiliscan.com/token/0xabee61f8ff0eadd8d4ee87092792aaf2d9b2ca8e Купити EFC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Everton FC Fan Token (EFC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Everton FC Fan Token (EFC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 826,31K $ 826,31K $ 826,31K Загальна пропозиція: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Циркуляційна пропозиція: $ 5,68M $ 5,68M $ 5,68M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Історичний максимум: $ 4,62 $ 4,62 $ 4,62 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,1455 $ 0,1455 $ 0,1455 Дізнайтеся більше про ціну Everton FC Fan Token (EFC)

Токеноміка Everton FC Fan Token (EFC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Everton FC Fan Token (EFC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EFC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EFC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EFC, досліджуйте ціну токена EFC в реальному часі!

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