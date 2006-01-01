Токеноміка EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Дізнайтеся ключову інформацію про EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa — це перший гібридний блокчейн для бізнесу, який використовують компанії, організації та органи влади. Завдяки надійному, безпечному та енергоефективному блокчейну для бізнесу edeXa пропонує компаніям і державним органам влади екосистему, яка може побудувати довіру за допомогою безпечних і відстежуваних процесів. Прагнучи зробити технологію блокчейн легкодоступною для компаній і організацій, edeXa надає численні сервіси та інтерфейси (API), доступні клієнтам. Офіційний вебсайт: https://edexa.network/ Whitepaper: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Купити EDX зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 267,44M $ 267,44M $ 267,44M Історичний максимум: $ 0,10582 $ 0,10582 $ 0,10582 Історичний мінімум: $ 0,003159490790773429 $ 0,003159490790773429 $ 0,003159490790773429 Поточна ціна: $ 0,026744 $ 0,026744 $ 0,026744 Дізнайтеся більше про ціну EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Токеноміка EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EDX, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EDX, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EDX, досліджуйте ціну токена EDX в реальному часі!

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