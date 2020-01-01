Токеноміка EDU Coin (EDU) Дізнайтеся ключову інформацію про EDU Coin (EDU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація EDU Coin (EDU) The Open Campus Protocol is a decentralized solution for educators, content creators, parents, students, and co-publishers designed to address the major challenges in education today. At its core, the Open Campus Protocol is a community-driven initiative that harnesses the power of blockchain technology to create a fairer education system. By decentralizing the creation and distribution of educational content, the Open Campus Protocol empowers students to access more diverse educational content while providing educators with new opportunities to earn revenue and gain recognition for their contributions. Офіційний вебсайт: https://www.opencampus.xyz/ Whitepaper: https://open-campus.gitbook.io/open-campus-protocol-whitepaper/ Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0xbdeae1ca48894a1759a8374d63925f21f2ee2639 Купити EDU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни EDU Coin (EDU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EDU Coin (EDU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 50,81M $ 50,81M $ 50,81M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 410,72M $ 410,72M $ 410,72M FDV (повністю розведена вартість): $ 123,70M $ 123,70M $ 123,70M Історичний максимум: $ 1,54 $ 1,54 $ 1,54 Історичний мінімум: $ 0,09420856728557322 $ 0,09420856728557322 $ 0,09420856728557322 Поточна ціна: $ 0,1237 $ 0,1237 $ 0,1237 Дізнайтеся більше про ціну EDU Coin (EDU)

Токеноміка EDU Coin (EDU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки EDU Coin (EDU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EDU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EDU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EDU, досліджуйте ціну токена EDU в реальному часі!

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