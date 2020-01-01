Токеноміка EARN M Rewards (EARNM)

Токеноміка EARN M Rewards (EARNM)

Дізнайтеся ключову інформацію про EARN M Rewards (EARNM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація EARN M Rewards (EARNM)

Екосистема лояльності EARNM — це екосистема, орієнтована на заробіток, яка дозволяє учасникам Web2/Web3 з усіх соціально-економічних верств населення знаходити нові та цінні способи зростання і процвітання. Перетворюючи звичайний смартфон на EarnPhone, $EARNM надає користувачам додаткові джерела доходу для виконання повсякденних завдань. Незалежно від того, чи ви транслюєте музику, чи торгуєте криптовалютою — $EARNM дозволяє легко заробляти, використовуючи свій телефон.

Офіційний вебсайт:
https://www.earnm.com/
Оглядач блокчейну:
https://polygonscan.com/token/0xaeb3DD897Ade187B9F9e4c491Bc7A81F69F7093E

Токеноміка та аналіз ціни EARN M Rewards (EARNM)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена EARN M Rewards (EARNM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
Загальна пропозиція:
$ 5,00B
$ 5,00B$ 5,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 0,00
$ 0,00$ 0,00
FDV (повністю розведена вартість):
$ 4,52M
$ 4,52M$ 4,52M
Історичний максимум:
$ 0,06729
$ 0,06729$ 0,06729
Історичний мінімум:
$ 0,000872071727244208
$ 0,000872071727244208$ 0,000872071727244208
Поточна ціна:
$ 0,000904
$ 0,000904$ 0,000904

Токеноміка EARN M Rewards (EARNM): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки EARN M Rewards (EARNM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів EARNM, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EARNM, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку EARNM, досліджуйте ціну токена EARNM в реальному часі!

Як купити EARNM

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Історія ціни EARN M Rewards (EARNM)

Аналіз історії ціни EARNM допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу.

Прогноз ціни EARNM

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.