Токеноміка Eternal AI (EAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Eternal AI (EAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Eternal AI (EAI) Eternal ШІ — це перший рівень 2 Bitcoin, розроблений як відкрита інфраструктура для децентралізованого ШІ, яка дозволяє будь-кому створювати, запускати і використовувати моделі ШІ на Bitcoin без ризику втрати довіри. Офіційний вебсайт: https://eternalai.org/ Whitepaper: https://cdn.eternalai.org/docs/whitepaper.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xa84f95eb3dabdc1bbd613709ef5f2fd42ce5be8d Купити EAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Eternal AI (EAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Eternal AI (EAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,48M $ 3,48M $ 3,48M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 225,34M $ 225,34M $ 225,34M FDV (повністю розведена вартість): $ 15,46M $ 15,46M $ 15,46M Історичний максимум: $ 0,3 $ 0,3 $ 0,3 Історичний мінімум: $ 0,006397257988923091 $ 0,006397257988923091 $ 0,006397257988923091 Поточна ціна: $ 0,015455 $ 0,015455 $ 0,015455 Дізнайтеся більше про ціну Eternal AI (EAI)

Токеноміка Eternal AI (EAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Eternal AI (EAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EAI, досліджуйте ціну токена EAI в реальному часі!

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