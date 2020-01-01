Токеноміка E (E) Дізнайтеся ключову інформацію про E (E), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація E (E) $E — це токен, що є частиною екосистеми $USD1 на BNB Chain, спрямований на підвищення ліквідності стейблкоїнів та просування децентралізованих фінансів. Його символом є американський орел, що підкреслює свободу та силу. Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/address/0x758309C0d1342e0D5A778B83cdcEBAa3F4554444 Купити E зараз!

Токеноміка та аналіз ціни E (E) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена E (E), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 240,40K $ 240,40K $ 240,40K Історичний максимум: $ 0,008363 $ 0,008363 $ 0,008363 Історичний мінімум: $ 0,001407965581388316 $ 0,001407965581388316 $ 0,001407965581388316 Поточна ціна: $ 0,0002404 $ 0,0002404 $ 0,0002404 Дізнайтеся більше про ціну E (E)

Токеноміка E (E): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки E (E) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів E, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів E, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку E, досліджуйте ціну токена E в реальному часі!

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