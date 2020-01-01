Токеноміка Dvision Network (DVI) Дізнайтеся ключову інформацію про Dvision Network (DVI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dvision Network (DVI) Dvision Network - a blockchain-based metaverse, which powers the robust and diversified NFT marketplace within its augmented reality. Dvision is based on three primary platform features, which are known as NFT Market, Meta-Space, and Meta-City. Офіційний вебсайт: https://dvision.network/ Whitepaper: https://dvision.gitbook.io/dvision-network-english/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x10633216e7e8281e33c86f02bf8e565a635d9770 Купити DVI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dvision Network (DVI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dvision Network (DVI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,21M $ 9,21M $ 9,21M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 978,60M $ 978,60M $ 978,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,41M $ 9,41M $ 9,41M Історичний максимум: $ 3,057 $ 3,057 $ 3,057 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,009408 $ 0,009408 $ 0,009408 Дізнайтеся більше про ціну Dvision Network (DVI)

Токеноміка Dvision Network (DVI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dvision Network (DVI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DVI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DVI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DVI, досліджуйте ціну токена DVI в реальному часі!

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