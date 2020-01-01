Токеноміка DUNA AI (DUNA) Дізнайтеся ключову інформацію про DUNA AI (DUNA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DUNA AI (DUNA) $DUNA — це нативний токен платформи Dunaverse, розроблений для побудови децентралізованої екосистеми, яка інтегрує технології штучного інтелекту (ШІ), блокчейну та токенізації активів реального світу (RWA) для стимулювання інновацій у фінансах, дотриманні правових норм та операційній прозорості. Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/9re9eKMd39Aaanm8wgFKmLXNVX3ukS5gK4J5aCJepump Купити DUNA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DUNA AI (DUNA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DUNA AI (DUNA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,13 $ 0,13 $ 0,13 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,00187 $ 0,00187 $ 0,00187 Дізнайтеся більше про ціну DUNA AI (DUNA)

Токеноміка DUNA AI (DUNA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DUNA AI (DUNA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUNA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUNA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUNA, досліджуйте ціну токена DUNA в реальному часі!

Як купити DUNA Зацікавлені в додаванні DUNA AI (DUNA) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DUNA, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DUNA на MEXC зараз!

Історія ціни DUNA AI (DUNA) Аналіз історії ціни DUNA допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DUNA прямо зараз!

Прогноз ціни DUNA Хочете знати, куди рухається DUNA? Наша сторінка прогнозу ціни DUNA поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DUNA зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!