Токеноміка DuckChain (DUCK) Дізнайтеся ключову інформацію про DuckChain (DUCK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DuckChain (DUCK) "DuckChain — це перший блокчейн споживчого рівня у мережі TON, який поєднує TON з Ethereum (EVM), Bitcoin (BTC) та іншими екосистемами за допомогою надійної інфраструктури Arbitrum Orbit. Він пропонує розробникам знайомі інструменти для створення dApps, міграції застосунків і залучення ліквідності в екосистему Telegram. Запроваджуючи уніфіковану систему gas через функцію зірок у Telegram і абстракцію акаунтів, DuckChain знижує бар’єри для користувачів Web2. Користувачі можуть виконувати ончейн операції та взаємодіяти з тисячами dApps безпосередньо в Telegram, насолоджуючись Web3 так само просто, як нібито це застосунки Web2. Місія DuckChain полягає в тому, щоб зробити блокчейн таким же інтуїтивно зрозумілим, як надсилання повідомлень у Telegram, перетворивши його на суперзастосунок для 950 мільйонів користувачів у всьому світі." Офіційний вебсайт: https://duckchain.io/ Whitepaper: https://diary.duckchain.io/2.-users-and-developers/2.3-developer-hub Оглядач блокчейну: https://tonscan.org/jetton/EQDWXjnVWheFemaAaFn-Cp4nDehvGllrXOZ8wqHm8sDEwn_c Купити DUCK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DuckChain (DUCK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DuckChain (DUCK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 18,12M $ 18,12M $ 18,12M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 5,35B $ 5,35B $ 5,35B FDV (повністю розведена вартість): $ 33,84M $ 33,84M $ 33,84M Історичний максимум: $ 0,0188 $ 0,0188 $ 0,0188 Історичний мінімум: $ 0,00196542123946365 $ 0,00196542123946365 $ 0,00196542123946365 Поточна ціна: $ 0,003384 $ 0,003384 $ 0,003384 Дізнайтеся більше про ціну DuckChain (DUCK)

Токеноміка DuckChain (DUCK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DuckChain (DUCK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DUCK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DUCK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DUCK, досліджуйте ціну токена DUCK в реальному часі!

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