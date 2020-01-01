Токеноміка Deepswap Protocol (DSP) Дізнайтеся ключову інформацію про Deepswap Protocol (DSP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deepswap Protocol (DSP) DeepSwap трансформує інституційну та високоактивну децентралізовану торгівлю з неперевершеною конфіденційністю та ефективністю. Завдяки кросчейн-ліквідності в один клац та зручному для розробників інструментарію з відкритим кодом, DeepSwap дозволяє вам торгувати розумніше, безпечніше та масштабно, при цьому повністю відповідаючи нормативно-правовим вимогам. Офіційний вебсайт: http://deep-swap.org/ Whitepaper: https://wakeful-writer-533.notion.site/DeepSwap-Official-whitepaper-1bbaa5c5cd358003953ffb2c28dc0c0b Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x4A4cF20F120D3ff5b80fe0b368F01DF689BA82Ee Купити DSP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deepswap Protocol (DSP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deepswap Protocol (DSP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 49,5 $ 49,5 $ 49,5 Історичний мінімум: -- -- -- Поточна ціна: $ 0,194 $ 0,194 $ 0,194 Дізнайтеся більше про ціну Deepswap Protocol (DSP)

Токеноміка Deepswap Protocol (DSP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deepswap Protocol (DSP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DSP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DSP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DSP, досліджуйте ціну токена DSP в реальному часі!

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