Токеноміка Degen Distillery (DRINK) Дізнайтеся ключову інформацію про Degen Distillery (DRINK), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Degen Distillery (DRINK) У партнерстві з Brewdog та Google ми спільно створюємо майбутнє алкогольної індустрії разом з глобальною спільнотою ризикових людей, творців та інноваторів. Створена на основі нашого запатентованого «Токенізованого партнерського протоколу», що дозволяє спільноті продавати наші продукти та токенізувати контракти на продаж, створюючи принципово новий клас активів. Майбутнє RWA та споживчої криптовалюти. Офіційний вебсайт: https://www.degendistillery.com Whitepaper: https://docsend.com/view/6wv6ynv6v4ya9afv Оглядач блокчейну: https://basescan.org/token/0x2dc90fa3a0f178ba4bee16cac5d6c9a5a7b4c6cb Купити DRINK зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Degen Distillery (DRINK) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen Distillery (DRINK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,96K $ 1,96K $ 1,96K Загальна пропозиція: $ 721,00M $ 721,00M $ 721,00M Циркуляційна пропозиція: $ 72,77M $ 72,77M $ 72,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 19,47K $ 19,47K $ 19,47K Історичний максимум: $ 0,09 $ 0,09 $ 0,09 Історичний мінімум: $ 0,000009272834406444 $ 0,000009272834406444 $ 0,000009272834406444 Поточна ціна: $ 0,000027 $ 0,000027 $ 0,000027 Дізнайтеся більше про ціну Degen Distillery (DRINK)

Токеноміка Degen Distillery (DRINK): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Degen Distillery (DRINK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRINK, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRINK, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRINK, досліджуйте ціну токена DRINK в реальному часі!

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