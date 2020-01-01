Токеноміка Degen Distillery (DRINK)
Інформація Degen Distillery (DRINK)
У партнерстві з Brewdog та Google ми спільно створюємо майбутнє алкогольної індустрії разом з глобальною спільнотою ризикових людей, творців та інноваторів. Створена на основі нашого запатентованого «Токенізованого партнерського протоколу», що дозволяє спільноті продавати наші продукти та токенізувати контракти на продаж, створюючи принципово новий клас активів. Майбутнє RWA та споживчої криптовалюти.
Токеноміка та аналіз ціни Degen Distillery (DRINK)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Degen Distillery (DRINK), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Degen Distillery (DRINK): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Degen Distillery (DRINK) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів DRINK, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRINK, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
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Відмова від відповідальності
Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.
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Сума
1 DRINK = 0,000027 USD