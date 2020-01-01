Токеноміка Drift Protocol (DRIFT) Дізнайтеся ключову інформацію про Drift Protocol (DRIFT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Drift Protocol (DRIFT) Drift is the #1 open-sourced perpetual futures platform built on Solana. Drift is the most feature-complete decentralized exchange, including spot, perpetuals and swaps. Офіційний вебсайт: https://www.drift.trade/ Whitepaper: https://docs.drift.trade/ Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/DriFtupJYLTosbwoN8koMbEYSx54aFAVLddWsbksjwg7 Купити DRIFT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Drift Protocol (DRIFT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Drift Protocol (DRIFT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 127,24M $ 127,24M $ 127,24M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 339,86M $ 339,86M $ 339,86M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 2,646 $ 2,646 $ 2,646 Історичний мінімум: $ 0,10000390597735823 $ 0,10000390597735823 $ 0,10000390597735823 Поточна ціна: $ 0,3744 $ 0,3744 $ 0,3744 Дізнайтеся більше про ціну Drift Protocol (DRIFT)

Токеноміка Drift Protocol (DRIFT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Drift Protocol (DRIFT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DRIFT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DRIFT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DRIFT, досліджуйте ціну токена DRIFT в реальному часі!

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