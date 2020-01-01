Токеноміка Dreams Quest (DREAMS) Дізнайтеся ключову інформацію про Dreams Quest (DREAMS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dreams Quest (DREAMS) Dreams Quest — багатопрофільна компанія у галузі медіа та розваг, що створює пригодницьку рольову мобільну гру у відкритому світі, яку розробляє Shakiti Studios, дочірня компанія Dreams Quest. Офіційний вебсайт: https://dreams.quest Whitepaper: https://dreamsquest.fandom.com Оглядач блокчейну: https://bscscan.com/token/0x54523d5fb56803bac758e8b10b321748a77ae9e9 Купити DREAMS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dreams Quest (DREAMS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dreams Quest (DREAMS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 313,13K $ 313,13K $ 313,13K Загальна пропозиція: $ 4,00B $ 4,00B $ 4,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,56B $ 1,56B $ 1,56B FDV (повністю розведена вартість): $ 800,80K $ 800,80K $ 800,80K Історичний максимум: $ 0,00398 $ 0,00398 $ 0,00398 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0002002 $ 0,0002002 $ 0,0002002 Дізнайтеся більше про ціну Dreams Quest (DREAMS)

Токеноміка Dreams Quest (DREAMS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dreams Quest (DREAMS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DREAMS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DREAMS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DREAMS, досліджуйте ціну токена DREAMS в реальному часі!

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