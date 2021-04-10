Токеноміка Deeper Network (DPR) Дізнайтеся ключову інформацію про Deeper Network (DPR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Deeper Network (DPR) Deeper Network represents the decentralized blockchain network for building a truly private, secure and fair Internet. Офіційний вебсайт: https://www.deeper.network Whitepaper: https://deeper.network/whitepaper_en.pdf?1616235824088 Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0xf3ae5d769e153ef72b4e3591ac004e89f48107a1 Купити DPR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Deeper Network (DPR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Deeper Network (DPR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,13B $ 3,13B $ 3,13B FDV (повністю розведена вартість): $ 9,06M $ 9,06M $ 9,06M Історичний максимум: $ 0,35372 $ 0,35372 $ 0,35372 Історичний мінімум: $ 0,000882292222758669 $ 0,000882292222758669 $ 0,000882292222758669 Поточна ціна: $ 0,0009057 $ 0,0009057 $ 0,0009057 Дізнайтеся більше про ціну Deeper Network (DPR)

Токеноміка Deeper Network (DPR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Deeper Network (DPR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DPR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DPR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DPR, досліджуйте ціну токена DPR в реальному часі!

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