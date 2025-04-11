Що таке Downald Trump (DOWNALD)

DOWNALD – це сатиричний мемкоїн, натхненний недавніми політичними суперечками за участю Дональда Трампа, зокрема, передбачуваним використанням губернатором-демократом США «навмисно спотвореного» портрета Трампа для політичних атак. У назві токена обігрується фонетичний поворот ("Donald" → "Downald"), використовуючи культуру інтернет-мемів для критики політичної поляризації.

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Прогноз ціни Downald Trump

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DOWNALD до місцевих валют

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Ресурс Downald Trump

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