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Поточна ціна Downald Trump (DOWNALD)

USD

Графік ціни Downald Trump (DOWNALD) в реальному часі

$0.00005918
$0.00005918$0.00005918
-4.37%(1D)

Дані та інформація про ціну DOWNALD в реальному часі

Поточна ціна Downald Trump (DOWNALD) сьогодні становить 0.00005908 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна DOWNALD у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Downald Trump:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 55.00K USD
- Зміна ціни Downald Trump протягом дня – -4.37%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники DOWNALDUSD

Відстежуйте зміни ціни на Downald Trump за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0000027043-4.37%
30 днів$ -0.00294092-98.04%
60 днів$ -0.00294092-98.04%
90 днів$ -0.00294092-98.04%
Зміна ціни Downald Trump сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DOWNALD на $ -0.0000027043 (-4.37%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Downald Trump за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ -0.00294092 (-98.04%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Downald Trump за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DOWNALD змінився на $ -0.00294092 (-98.04%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Downald Trump за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0.00294092 (-98.04%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну DOWNALD

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Downald Trump: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.00005552
$ 0.00005552$ 0.00005552

$ 0.00006766
$ 0.00006766$ 0.00006766

$ 0.015264
$ 0.015264$ 0.015264

-1.51%

-4.37%

-6.97%

Ринкова інформація DOWNALD

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 55.00K
$ 55.00K$ 55.00K

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Що таке Downald Trump (DOWNALD)

DOWNALD – це сатиричний мемкоїн, натхненний недавніми політичними суперечками за участю Дональда Трампа, зокрема, передбачуваним використанням губернатором-демократом США «навмисно спотвореного» портрета Трампа для політичних атак. У назві токена обігрується фонетичний поворот ("Donald" → "Downald"), використовуючи культуру інтернет-мемів для критики політичної поляризації.

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Прогноз ціни Downald Trump

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DOWNALD до місцевих валют

1 DOWNALD до VND
1.51487028
1 DOWNALD до AUD
A$0.0000939372
1 DOWNALD до GBP
0.0000449008
1 DOWNALD до EUR
0.0000519904
1 DOWNALD до USD
$0.00005908
1 DOWNALD до MYR
RM0.0002611336
1 DOWNALD до TRY
0.0022485848
1 DOWNALD до JPY
¥0.0084797524
1 DOWNALD до RUB
0.0049166376
1 DOWNALD до INR
0.0050856064
1 DOWNALD до IDR
Rp0.9846662728
1 DOWNALD до KRW
0.083920186
1 DOWNALD до PHP
0.0033781944
1 DOWNALD до EGP
￡E.0.003030804
1 DOWNALD до BRL
R$0.0003462088
1 DOWNALD до CAD
C$0.0000815304
1 DOWNALD до BDT
0.0071799924
1 DOWNALD до NGN
0.0943767552
1 DOWNALD до UAH
0.002445912
1 DOWNALD до VES
Bs0.00419468
1 DOWNALD до PKR
Rs0.0165672136
1 DOWNALD до KZT
0.0305319532
1 DOWNALD до THB
฿0.0019774076
1 DOWNALD до TWD
NT$0.0019124196
1 DOWNALD до AED
د.إ0.0002168236
1 DOWNALD до CHF
Fr0.0000478548
1 DOWNALD до HKD
HK$0.00045787
1 DOWNALD до MAD
.د.م0.000549444
1 DOWNALD до MXN
$0.0012010964

Ресурс Downald Trump

Щоб дізнатися більше про Downald Trump, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтDownald Trump
Оглядач блокчейну

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DOWNALD
USD

1 DOWNALD = 0.00005908 USD

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DOWNALDUSDT
$0.00005908
$0.00005908$0.00005908
+2.51%

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