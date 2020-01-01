Токеноміка Dork Lord (DORKY) Дізнайтеся ключову інформацію про Dork Lord (DORKY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dork Lord (DORKY) Dork Lord (ETH) — це мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum. Натхненний серією коміксів Метта Ф'юрі «Хлоп'ячий клуб» (Boy's Club), в якій представлені дивакуваті й улюблені персонажі серії, Dork Lord має на меті скористатися вірусною популярністю мемкоїнів, таких як Pepe і Dogecoin. Приєднуйтесь до спільноти Dork Lord і відчуйте хвилю мем-культури в криптосвіті. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором або новачком, Dork Lord $DORKY готовий зачарувати й винагородити своїх прихильників. Офіційний вебсайт: https://dorklordeth.vip/ Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/address/0x95ed629b028cf6aadd1408bb988c6d1daabe4767 Купити DORKY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dork Lord (DORKY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dork Lord (DORKY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: -- -- -- Загальна пропозиція: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Циркуляційна пропозиція: -- -- -- FDV (повністю розведена вартість): $ 2,01M $ 2,01M $ 2,01M Історичний максимум: $ 0,21146 $ 0,21146 $ 0,21146 Історичний мінімум: $ 0,002686366670419065 $ 0,002686366670419065 $ 0,002686366670419065 Поточна ціна: $ 0,02893 $ 0,02893 $ 0,02893 Дізнайтеся більше про ціну Dork Lord (DORKY)

Токеноміка Dork Lord (DORKY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dork Lord (DORKY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DORKY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DORKY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DORKY, досліджуйте ціну токена DORKY в реальному часі!

Як купити DORKY Зацікавлені в додаванні Dork Lord (DORKY) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DORKY, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DORKY на MEXC зараз!

Історія ціни Dork Lord (DORKY) Аналіз історії ціни DORKY допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DORKY прямо зараз!

Прогноз ціни DORKY Хочете знати, куди рухається DORKY? Наша сторінка прогнозу ціни DORKY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DORKY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!