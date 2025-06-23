Що таке Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) — це мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum. Натхненний серією коміксів Метта Ф'юрі «Хлоп'ячий клуб» (Boy's Club), в якій представлені дивакуваті й улюблені персонажі серії, Dork Lord має на меті скористатися вірусною популярністю мемкоїнів, таких як Pepe і Dogecoin. Приєднуйтесь до спільноти Dork Lord і відчуйте хвилю мем-культури в криптосвіті. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором або новачком, Dork Lord $DORKY готовий зачарувати й винагородити своїх прихильників.

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DORKY до місцевих валют

1 DORKY до VND ₫ 878,3947 1 DORKY до AUD A$ 0,0510714 1 DORKY до GBP ￡ 0,0243674 1 DORKY до EUR € 0,0287068 1 DORKY до USD $ 0,03338 1 DORKY до MYR RM 0,141865 1 DORKY до TRY ₺ 1,3241846 1 DORKY до JPY ¥ 4,855121 1 DORKY до RUB ₽ 2,6199962 1 DORKY до INR ₹ 2,8753532 1 DORKY до IDR Rp 547,2130272 1 DORKY до KRW ₩ 45,6010856 1 DORKY до PHP ₱ 1,899322 1 DORKY до EGP ￡E. 1,6913646 1 DORKY до BRL R$ 0,1832562 1 DORKY до CAD C$ 0,0457306 1 DORKY до BDT ৳ 4,079036 1 DORKY до NGN ₦ 51,6715724 1 DORKY до UAH ₴ 1,3976206 1 DORKY до VES Bs 3,43814 1 DORKY до PKR Rs 9,466568 1 DORKY до KZT ₸ 17,4216896 1 DORKY до THB ฿ 1,093195 1 DORKY до TWD NT$ 0,9850438 1 DORKY до AED د.إ 0,1225046 1 DORKY до CHF Fr 0,0270378 1 DORKY до HKD HK$ 0,2616992 1 DORKY до MAD .د.م 0,302089 1 DORKY до MXN $ 0,6362228

Ресурс Dork Lord

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