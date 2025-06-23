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Курс Dork Lord (DORKY)

USD

Графік ціни Dork Lord (DORKY) в реальному часі

$0,03334
$0,03334$0,03334
+4,97%(1D)

Дані та інформація про ціну DORKY в реальному часі

Поточна ціна Dork Lord (DORKY) сьогодні становить 0,03338 USD з поточною ринковою капіталізацією -- USD. Ціна DORKY у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку Dork Lord:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 104,71K USD
- Зміна ціни Dork Lord протягом дня – +4,97%
- Циркуляційна пропозиція – -- USD

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Цінові показники DORKYUSD

Відстежуйте зміни ціни на Dork Lord за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0015785+4,97%
30 днів$ +0,00338+11,26%
60 днів$ +0,00338+11,26%
90 днів$ +0,00338+11,26%
Зміна ціни Dork Lord сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DORKY на $ +0,0015785 (+4,97%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни Dork Lord за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,00338 (+11,26%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни Dork Lord за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DORKY змінився на $ +0,00338 (+11,26%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни Dork Lord за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ +0,00338 (+11,26%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну DORKY

Ознайомтеся з останніми даними про ціну Dork Lord: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,02337
$ 0,02337$ 0,02337

$ 0,0395
$ 0,0395$ 0,0395

$ 0,21146
$ 0,21146$ 0,21146

+0,75%

+4,97%

+11,26%

Ринкова інформація DORKY

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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$ 104,71K
$ 104,71K$ 104,71K

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Що таке Dork Lord (DORKY)

Dork Lord (ETH) — це мемкоїн, запущений на блокчейні Ethereum. Натхненний серією коміксів Метта Ф'юрі «Хлоп'ячий клуб» (Boy's Club), в якій представлені дивакуваті й улюблені персонажі серії, Dork Lord має на меті скористатися вірусною популярністю мемкоїнів, таких як Pepe і Dogecoin. Приєднуйтесь до спільноти Dork Lord і відчуйте хвилю мем-культури в криптосвіті. Незалежно від того, чи є ви досвідченим інвестором або новачком, Dork Lord $DORKY готовий зачарувати й винагородити своїх прихильників.

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Прогноз курсу Dork Lord

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DORKY до місцевих валют

1 DORKY до VND
878,3947
1 DORKY до AUD
A$0,0510714
1 DORKY до GBP
0,0243674
1 DORKY до EUR
0,0287068
1 DORKY до USD
$0,03338
1 DORKY до MYR
RM0,141865
1 DORKY до TRY
1,3241846
1 DORKY до JPY
¥4,855121
1 DORKY до RUB
2,6199962
1 DORKY до INR
2,8753532
1 DORKY до IDR
Rp547,2130272
1 DORKY до KRW
45,6010856
1 DORKY до PHP
1,899322
1 DORKY до EGP
￡E.1,6913646
1 DORKY до BRL
R$0,1832562
1 DORKY до CAD
C$0,0457306
1 DORKY до BDT
4,079036
1 DORKY до NGN
51,6715724
1 DORKY до UAH
1,3976206
1 DORKY до VES
Bs3,43814
1 DORKY до PKR
Rs9,466568
1 DORKY до KZT
17,4216896
1 DORKY до THB
฿1,093195
1 DORKY до TWD
NT$0,9850438
1 DORKY до AED
د.إ0,1225046
1 DORKY до CHF
Fr0,0270378
1 DORKY до HKD
HK$0,2616992
1 DORKY до MAD
.د.م0,302089
1 DORKY до MXN
$0,6362228

Ресурс Dork Lord

Щоб дізнатися більше про Dork Lord, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтDork Lord
Оглядач блокчейну

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DORKY
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1 DORKY = 0,03338 USD

Торгівля

DORKYUSDT
$0,03338
$0,03338$0,03338
+16,42%

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