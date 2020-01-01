Токеноміка DOP (DOP) Дізнайтеся ключову інформацію про DOP (DOP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOP (DOP) Data Ownership Protocol (DOP) використовує доведення з нульовим розголошенням для забезпечення гнучкої прозорості поверх Ethereum рівня 1. DOP дозволяє користувачам і застосункам зберігати активи і робити дані про транзакції контрольованими користувачем або вибірково розкривати інформацію про володіння токенами та історичні дані. Офіційний вебсайт: https://dop.org Whitepaper: https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Оглядач блокчейну: https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978 Купити DOP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOP (DOP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOP (DOP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Загальна пропозиція: $ 23,45B $ 23,45B $ 23,45B Циркуляційна пропозиція: $ 8,73B $ 8,73B $ 8,73B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,17M $ 5,17M $ 5,17M Історичний максимум: $ 0,0295 $ 0,0295 $ 0,0295 Історичний мінімум: $ 0,000207439833755835 $ 0,000207439833755835 $ 0,000207439833755835 Поточна ціна: $ 0,0002207 $ 0,0002207 $ 0,0002207 Дізнайтеся більше про ціну DOP (DOP)

Токеноміка DOP (DOP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOP (DOP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOP, досліджуйте ціну токена DOP в реальному часі!

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