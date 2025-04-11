Що таке Domin Network (DOMIN)

Domin Network – це мультичейн платформа електронної комерції, що поєднує платежі на основі блокчейну з безпечним керуванням даними про споживачів ончейн. Використовуючи NFT та децентралізовану інфраструктуру, вона забезпечує безперешкодний викуп активів, транскордонні транзакції та прозоре володіння даними. Поєднуючи економіки Web2 та Web3, Domin Network надає користувачам більше можливостей для контролю та стимулює інновації у світовій торгівлі.

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Прогноз ціни Domin Network

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Історія ціни Domin Network

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Як купити Domin Network (DOMIN)

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DOMIN до місцевих валют

1 DOMIN до VND ₫ 198.845955 1 DOMIN до AUD A$ 0.01233045 1 DOMIN до GBP ￡ 0.0058938 1 DOMIN до EUR € 0.0068244 1 DOMIN до USD $ 0.007755 1 DOMIN до MYR RM 0.0342771 1 DOMIN до TRY ₺ 0.2951553 1 DOMIN до JPY ¥ 1.11307515 1 DOMIN до RUB ₽ 0.6453711 1 DOMIN до INR ₹ 0.6675504 1 DOMIN до IDR Rp 129.2499483 1 DOMIN до KRW ₩ 11.01558975 1 DOMIN до PHP ₱ 0.4434309 1 DOMIN до EGP ￡E. 0.3978315 1 DOMIN до BRL R$ 0.0454443 1 DOMIN до CAD C$ 0.0107019 1 DOMIN до BDT ৳ 0.94246515 1 DOMIN до NGN ₦ 12.3881472 1 DOMIN до UAH ₴ 0.321057 1 DOMIN до VES Bs 0.550605 1 DOMIN до PKR Rs 2.1746571 1 DOMIN до KZT ₸ 4.00770645 1 DOMIN до THB ฿ 0.25955985 1 DOMIN до TWD NT$ 0.25102935 1 DOMIN до AED د.إ 0.02846085 1 DOMIN до CHF Fr 0.00628155 1 DOMIN до HKD HK$ 0.06010125 1 DOMIN до MAD .د.م 0.0721215 1 DOMIN до MXN $ 0.15765915

Ресурс Domin Network

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