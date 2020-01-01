Токеноміка Dolan Duck (DOLAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Dolan Duck (DOLAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Dolan Duck (DOLAN) Поглянь на мене, Dolan тепер капітан. Офіційний вебсайт: https://www.dolanduck.io/ Whitepaper: https://dolan-duck.notion.site/Dolan-Coin-1d1fe02ff1ad42e0b0014f8e57cb8f56 Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/4YK1njyeCkBuXG6phNtidJWKCbBhB659iwGkUJx98P5Z Купити DOLAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Dolan Duck (DOLAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Dolan Duck (DOLAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,96M $ 4,96M $ 4,96M Загальна пропозиція: -- -- -- Циркуляційна пропозиція: $ 98,24M $ 98,24M $ 98,24M FDV (повністю розведена вартість): -- -- -- Історичний максимум: $ 0,9107 $ 0,9107 $ 0,9107 Історичний мінімум: $ 0,000054623107644853 $ 0,000054623107644853 $ 0,000054623107644853 Поточна ціна: $ 0,05047 $ 0,05047 $ 0,05047 Дізнайтеся більше про ціну Dolan Duck (DOLAN)

Токеноміка Dolan Duck (DOLAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Dolan Duck (DOLAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOLAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOLAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOLAN, досліджуйте ціну токена DOLAN в реальному часі!

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