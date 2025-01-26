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Поточна ціна DOGEN (DOGEN)

USD

Графік ціни DOGEN (DOGEN) в реальному часі

$0.001212
$0.001212$0.001212
+3.14%(1D)

Дані та інформація про ціну DOGEN в реальному часі

Поточна ціна DOGEN (DOGEN) сьогодні становить 0.001213 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOGEN у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку DOGEN:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 289.28K USD
- Зміна ціни DOGEN протягом дня – +3.14%
- Циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники DOGENUSD

Відстежуйте зміни ціни на DOGEN за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.0000369+3.14%
30 днів$ -0.000287-19.14%
60 днів$ -0.000287-19.14%
90 днів$ -0.000287-19.14%

Інформація про ціну DOGEN

Ознайомтеся з останніми даними про ціну DOGEN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.001128
$ 0.001128$ 0.001128

$ 0.001246
$ 0.001246$ 0.001246

$ 0.004146
$ 0.004146$ 0.004146

+0.83%

+3.14%

-41.35%

Ринкова інформаціяDOGEN

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 289.28K
$ 289.28K$ 289.28K

0.00
0.00 0.00

Що таке DOGEN ( DOGEN)

DOGEN — це альфа-пес-деген із сильним запахом мужності та неминучого успіху.

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Прогнози цін на криптовалюту включають прогнозування або спекуляцію щодо майбутніх значень криптовалют. Ці прогнози спрямовані на передбачення потенційної вартості конкретних криптовалют в майбутньому, таких як DOGEN, Bitcoin або Ethereum. Яка буде майбутня ціна DOGEN? Скільки вона буде коштувати у 2026, 2027, 2028, і до 2050 року? Для докладної інформації про прогнози ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку прогнозу ціни DOGEN.

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Офіційний вебсайтDOGEN

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Сума

DOGEN
USD

1 DOGEN = 0.001213 USD