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Курс DOGE AI (DOGEAI)

USD

Графік ціни DOGE AI (DOGEAI) в реальному часі

$0,011749
$0,011749$0,011749
-9,19%(1D)

Дані та інформація про ціну DOGEAI в реальному часі

Поточна ціна DOGE AI (DOGEAI) сьогодні становить 0,011749 USD з поточною ринковою капіталізацією $ 8,81M USD. Ціна DOGEAI у USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринку DOGE AI:
- Обсяг торгівлі за 24 год – $ 71,33K USD
- Зміна ціни DOGE AI протягом дня – -9,19%
- Циркуляційна пропозиція – 750,00M USD

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Цінові показники DOGEAIUSD

Відстежуйте зміни ціни на DOGE AI за сьогодні, 30 днів, 60 днів і 90 днів:

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001189-9,19%
30 днів$ +0,003034+34,81%
60 днів$ -0,017081-59,25%
90 днів$ -0,027341-69,95%
Зміна ціни DOGE AI сьогодні

Сьогодні зафіксовано зміну ціни DOGEAI на $ -0,001189 (-9,19%), що відображає його останню ринкову активність.

Зміна ціни DOGE AI за 30 дн.

За останні 30 днів ціна змінилася на $ +0,003034 (+34,81%), що показує короткострокову динаміку токена.

Зміна ціни DOGE AI за 60 дн.

Розширивши перегляд до 60 днів, показник DOGEAI змінився на $ -0,017081 (-59,25%), що дає ширший огляд динаміки його показників.

Зміна ціни DOGE AI за 90 дн.

Дивлячись на тенденцію за 90 днів, ціна змінилася на $ -0,027341 (-69,95%), що дає уявлення про довгострокову траєкторію руху токена.

Інформація про ціну DOGEAI

Ознайомтеся з останніми даними про ціну DOGE AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0,011443
$ 0,011443$ 0,011443

$ 0,014165
$ 0,014165$ 0,014165

$ 0,20457
$ 0,20457$ 0,20457

-0,48%

-9,19%

-13,31%

Ринкова інформація DOGEAI

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 8,81M
$ 8,81M$ 8,81M

$ 71,33K
$ 71,33K$ 71,33K

750,00M
750,00M 750,00M

Що таке DOGE AI (DOGEAI)

Автономний ШІ, який виявляє марнотратство та неефективність у державних витратах і політиці.

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Прогноз курсу DOGE AI

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Історія ціни DOGE AI

Відстеження траєкторії ціни DOGEAI надає цінну інформацію про її минулі результати і допомагає інвесторам зрозуміти фактори, які впливають на її вартість з часом. Розуміння цих історичних моделей може надати цінний контекст для оцінки потенційної майбутньої траєкторії DOGEAI. Для докладної інформації про історію ціни, будь ласка, перейдіть на нашу сторінку історії ціни DOGE AI.

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DOGEAI до місцевих валют

1 DOGEAI до VND
301,256109
1 DOGEAI до AUD
A$0,01797597
1 DOGEAI до GBP
0,00857677
1 DOGEAI до EUR
0,01022163
1 DOGEAI до USD
$0,011749
1 DOGEAI до MYR
RM0,04969827
1 DOGEAI до TRY
0,45680112
1 DOGEAI до JPY
¥1,67481995
1 DOGEAI до RUB
0,93369303
1 DOGEAI до INR
0,99948743
1 DOGEAI до IDR
Rp189,49997347
1 DOGEAI до KRW
16,05054388
1 DOGEAI до PHP
0,65018966
1 DOGEAI до EGP
￡E.0,58604012
1 DOGEAI до BRL
R$0,06626436
1 DOGEAI до CAD
C$0,01609613
1 DOGEAI до BDT
1,43149816
1 DOGEAI до NGN
18,67879518
1 DOGEAI до UAH
0,48781848
1 DOGEAI до VES
Bs1,104406
1 DOGEAI до PKR
Rs3,31227808
1 DOGEAI до KZT
6,0096135
1 DOGEAI до THB
฿0,38172501
1 DOGEAI до TWD
NT$0,35211753
1 DOGEAI до AED
د.إ0,04311883
1 DOGEAI до CHF
Fr0,00963418
1 DOGEAI до HKD
HK$0,09199467
1 DOGEAI до MAD
.د.م0,10797331
1 DOGEAI до MXN
$0,22605076

Ресурс DOGE AI

Щоб дізнатися більше про DOGE AI, ознайомтеся з додатковими ресурсами, такими як whitepaper, офіційний вебсайт та ін.:

Офіційний вебсайтDOGE AI
Оглядач блокчейну

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1 DOGEAI = 0,011749 USD

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DOGEAIUSDT
$0,011749
$0,011749$0,011749
-12,58%

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