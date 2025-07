Токеноміка DOG GO TO THE MOON (DOG) Дізнайтеся ключову інформацію про DOG GO TO THE MOON (DOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація DOG GO TO THE MOON (DOG) DOG ─ це децентралізований, керований спільнотою мемкоїн, який працює на основі протоколу Runes на Bitcoin. Офіційний вебсайт: https://doggotothemoon.io Оглядач блокчейну: https://solscan.io/token/dog1viwbb2vWDpER5FrJ4YFG6gq6XuyFohUe9TXN65u Купити DOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни DOG GO TO THE MOON (DOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена DOG GO TO THE MOON (DOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 397,10M $ 397,10M $ 397,10M Загальна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00B $ 100,00B $ 100,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 397,10M $ 397,10M $ 397,10M Історичний максимум: $ 0,009999 $ 0,009999 $ 0,009999 Історичний мінімум: $ 0,001001575648348698 $ 0,001001575648348698 $ 0,001001575648348698 Поточна ціна: $ 0,003971 $ 0,003971 $ 0,003971 Дізнайтеся більше про ціну DOG GO TO THE MOON (DOG)

Токеноміка DOG GO TO THE MOON (DOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки DOG GO TO THE MOON (DOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів DOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів DOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку DOG, досліджуйте ціну токена DOG в реальному часі!

Як купити DOG Зацікавлені в додаванні DOG GO TO THE MOON (DOG) у свій портфель? MEXC підтримує різні способи купівлі DOG, включаючи кредитні картки, банківські перекази та P2P-торгівлю. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC робить купівлю криптовалюти простою та безпечною. Дізнайтеся, як купити DOG на MEXC зараз!

Історія ціни DOG GO TO THE MOON (DOG) Аналіз історії ціни DOG допомагає користувачам зрозуміти минулі рухи ринку, ключові рівні підтримки/опору та моделі волатильності. Незалежно від того, чи відстежуєте ви історичні максимуми, чи визначаєте тренди, історичні дані є важливою частиною прогнозу цін та технічного аналізу. Досліджуйте сторію ціни DOG прямо зараз!

Прогноз ціни DOG Хочете знати, куди рухається DOG? Наша сторінка прогнозу ціни DOG поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена DOG зараз!

